Trump ve “muy posible” un acuerdo con Irán, pero advierte que retomará los bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 6 de mayo que es “muy posible” alcanzar un acuerdo con Irán para reducir la tensión en Medio Oriente, aunque mantuvo la amenaza de reanudar los bombardeos si las negociaciones fracasan. Las declaraciones fueron entregadas desde el Despacho Oval y reforzadas posteriormente en Truth Social.

Trump afirmó que las conversaciones mantenidas en las últimas 24 horas fueron “muy buenas” y señaló que el régimen iraní habría aceptado no tener acceso a armas nucleares. Sin embargo, también advirtió que, si no se concreta el acuerdo esperado por Washington, “los bombardeos van a volver a comenzar” con una intensidad superior a la registrada antes del alto el fuego del 8 de abril.

¿Qué dijo Trump sobre un posible acuerdo de paz con Irán?

El mandatario republicano sostuvo que existe una oportunidad real para cerrar un acuerdo que permita poner fin a la escalada militar en la región. Según explicó, las negociaciones indirectas, con Pakistán como intermediario, avanzan por “buen camino”, aunque Teherán refutó parcialmente esa versión.

Desde Irán, el principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de intentar forzar la “rendición” de Teherán mediante bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática. Aun así, el gobierno iraní evitó cerrar la puerta a un eventual entendimiento y confirmó que sigue evaluando la propuesta estadounidense.

¿Cómo reaccionaron los mercados y qué pasa en el estrecho de Ormuz?

Los mercados financieros reaccionaron con optimismo ante la posibilidad de un acuerdo. Wall Street cerró la jornada con ganancias cercanas al 2 %, mientras que las bolsas europeas también registraron fuertes subidas. En paralelo, el precio del barril de Brent cayó hasta 101,27 dólares, lejos del pico de 126 dólares alcanzado días atrás.

La expectativa de una desescalada también impactó el panorama energético global. Trump anunció una pausa en la operación militar estadounidense destinada a escoltar barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos que permanece bloqueado por Teherán desde el inicio del conflicto.