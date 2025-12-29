Esto costaría comprar una casa en Colombia si el salario mínimo sube un 19%: téngalo en cuenta

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, Colombia llega a una fecha crucial para su economía. Tras semanas de intensas negociaciones en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional —en cabeza del presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino— tiene previsto anunciar oficialmente el incremento del salario mínimo para el año 2026.

Ante la falta de un acuerdo unánime entre las centrales obreras y los gremios empresariales, el ajuste se definiría mediante decreto presidencial.

La expectativa es máxima, pues este año la discusión ha girado en torno al concepto de "salario vital", una medida que busca no solo cubrir la inflación, sino garantizar un nivel de vida digno conforme a los estándares de la OIT.

Mientras los empresarios sugerían un alza moderada cercana al 7,21%, el Gobierno ha puesto sobre la mesa cifras de dos dígitos, incluyendo un escenario de incremento del 19%, lo que elevaría la remuneración básica a niveles históricos.

Esto costaría tener casa propia en 2026 si el salario aumenta 19%

Más allá del pago mensual que reciben los trabajadores, el salario mínimo es el termómetro que regula gran parte del sector inmobiliario en el país.

En Colombia, los topes de precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) están indexados directamente al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Si se concreta el incremento del 19% propuesto en uno de los borradores de análisis, el salario base pasaría de $1.423.500 (valor de 2025) a aproximadamente $1.693.965 para 2026.

La normativa vigente establece que el precio máximo de una vivienda VIS es de 135 salarios mínimos, aunque en las principales ciudades del país este tope se extiende hasta los 150 SMMLV.

VIVIENDA VIS

Tope general (135 SMMLV): Con el aumento del 19%, una casa o apartamento VIS pasaría a costar hasta $228.685.275. Esto representa un incremento de más de $36 millones frente al límite de 2025.

Tope en ciudades principales (150 SMMLV): En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, el valor máximo alcanzaría los $254.094.750.

VIVIENDA VIP

Para los hogares de menores ingresos, la vivienda VIP tiene un tope de 90 salarios mínimos. Bajo este escenario del 19%, el precio máximo de estos inmuebles ascendería a $152.456.850, un aumento significativo comparado con los $128.115.000 del año anterior.