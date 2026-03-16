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Esto es lo que gana un administrador de conjunto residencial: así se realiza el cálculo

Conozca cómo se realiza el cálculo de esto.

¿Qué se paga con la elevada cuota de administración de los conjuntos en 2026?
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
07:39 p. m.
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Con la llegada de las asambleas ordinarias de copropietarios en el primer trimestre de 2026, una de las preguntas más recurrentes en el sector inmobiliario es cuánto debe ganar un administrador de propiedad horizontal.

Aunque la Ley 675 de 2001 no establece un salario fijo, el mercado suele regularse a través del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que para este año ha tenido una dinámica de ajuste compleja.

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En Colombia, los honorarios de un administrador no se rigen por un "aumento de ley" automático, sino por el presupuesto que apruebe la Asamblea General. Sin embargo, es común que en conjuntos residenciales de estratos 1, 2 y 3, o en pequeñas copropiedades, el pago se tase en salarios mínimos.

Para este 2026, el salario mínimo se fijó inicialmente en $1.750.905, tras un incremento del 23% respecto al año anterior. Bajo esta métrica, un administrador que labore de manera externa (por prestación de servicios) en una copropiedad pequeña suele percibir entre 1 y 2 SMMLV, mientras que en conjuntos de mayor complejidad o estrato 4 en adelante, los honorarios pueden oscilar entre los 3.5 y 6 SMMLV.

Esto determina el salario de un administrador de conjunto residencial

El cálculo no depende únicamente del decreto gubernamental, sino de la estructura de costos de cada edificio o conjunto. Los puntos clave son:

  • Categoría de la copropiedad: Los edificios de uso comercial o mixto suelen ofrecer honorarios más altos debido a la complejidad tributaria y operativa.
  • Responsabilidades: Un administrador que actúe como representante legal y ejecutor del gasto asume riesgos jurídicos que elevan su valor en el mercado.
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  • Profesionalización: En 2026, factores como certificaciones en normas NIIF, diplomados en la Ley 675 y conocimientos en sistemas de gestión de calidad son determinantes para aspirar a mejores ingresos.

Es importante recordar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo en febrero de 2026, lo que obligó al Gobierno a emitir decretos transitorios.

Esto ha generado que muchos consejos de administración recomienden no aplicar incrementos automáticos en los honorarios hasta que la asamblea evalúe la ejecución presupuestal real, evitando desbalances financieros en la copropiedad.

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