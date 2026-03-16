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Esto se ganarán mensualmente los congresistas elegidos el 8 de marzo: hubo cambio clave

El 20 de julio se instalará el Congreso para el periodo 2026 – 2030.

Salario de los congresistas.
Salario de los congresistas. Foto: Secretaría de Turismo de Bogotá.

La República

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 16 de 2026
07:09 p. m.
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El pasado domingo 8 de marzo fue la primera parada del año electoral. Millones de colombianos fueron a las urnas para votar por tres consultas y el futuro Congreso para los próximos cuatro años.

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Para el caso del Senado, por ejemplo, así quedó conformado acorde a las curules: Pacto Histórico (25), Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Alianza por Colombia (11), Partido Conservador (10), Partido de La U (9), Cambio Radical – Alma (7), Ahora Colombia (5) y Salvación Nacional (3).

¿Con cuántas curules quedaron los partidos?

La votación fue histórica y quedó como la antesala para lo que vendrá el domingo 31 de mayo, día en el que se celebre la primera vuelta presidencial. El ganador deberá tener en cuenta los resultados del 8 de marzo para plantear lo que será su relación con el órgano legislativo.

Una de las dudas tras las elecciones fue la siguiente: ¿cuánto se ganarán los congresistas electos? Frente a ello, el diario La República explicó cómo sale el monto final.

Actualmente, un senador o representante tiene una asignación mensual que se acerca a los 51.6 millones de pesos. Aunque, no es el único ingreso.

¿Cuánto ganarán los congresistas desde el 20 de julio?

El salario representa el 60% y se distribuye en dos: asignación básica mensual (40%) y factores salarios – primas, bonificaciones o gastos de representación (20%). En cambio, el otro 40% corresponde a remuneraciones no constitutivas de factor salarial y contribuciones inherentes a la nómina.

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Con base en lo mencionado por La República, la asignación básica es de 12 millones de pesos, los gastos de representación superan los 22 millones de pesos y la prima especial de servicios es de 16.9 millones de pesos.

Sin embargo, el Gobierno tomó una contundente decisión al expedir el decreto 0030 de 2026, con la que eliminó la prima especial de servicios a partir del 20 de julio de 2026. Es decir, el día que comience el nuevo Congreso.

En ese orden de ideas, dejarán de recibir los 16.9 millones de pesos y el ingreso total bajará hasta 34.7 millones de pesos. Eso es lo que se ganarán los congresistas electos.

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