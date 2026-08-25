¿Cuánto cuesta tener una mascota?: el gasto supera el salario mínimo en un año

Cada vez más los hogares colombianos se van convirtiendo en familias interespecie en donde la presencia de animales es fundamental dentro de estos núcleos. Según cifras del DANE, el 67% de los hogares en Colombia cuentan con presencia de animales de compañía como perros y gatos.

Ante este crecimiento, millones de familias ya han adoptado a estos seres sintientes como miembros más que requieren de cuidados básicos como parte de la tenencia responsable que cada propietario debe tener.

Sin embargo, este vínculo emocional también representa un gasto adicional dentro de la economía del hogar, pues investigaciones recientes han revelado que uno de cada dos dueños sacrifican compras personales para gastar en sus animales.

RELACIONADO SENA lanzó una app gratis para aprender inglés sin internet

¿Cuánto cuesta tener una mascota en Colombia?

Una encuesta realizada por el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Manuela Beltrán, a 315 personas, reveló que el 90,2 % afirmó considerar a su mascota como parte de su familia.

Ese vínculo emocional también se refleja en el bolsillo. El estudio encontró que uno de cada dos encuestados (49,8 %) ha dejado de comprar algo para sí mismo para poder asumir gastos relacionados con su mascota.

"Estos resultados muestran que, para una parte importante de los hogares encuestados, el cuidado de las mascotas ya constituye un componente estable del presupuesto familiar y ocupa un lugar prioritario en las decisiones de gasto", explicó Yesica Vanessa Vargas, investigadora del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Manuela Beltrán.

El análisis realizado estimó un gasto promedio ponderado cercano a los $164.000 mensuales por hogar para el cuidado de las mascotas. Esto equivale aproximadamente al 9,4 % del salario mínimo mensual vigente para 2026.

"Aunque la mayoría de los hogares destina menos de $100.000 mensuales al cuidado de sus mascotas, el 45,1 % supera esa cifra y un 7,6 % invierte más de $400.000 al mes. Esto evidencia que, para un segmento importante de las familias, el cuidado de los animales de compañía representa un compromiso económico cada vez más relevante dentro de sus finanzas", señaló Vargas.

¿Qué cuesta más a la hora de tener una mascota?

Según la encuesta, el 82,9 % de los encuestados afirmó que la compra de alimentos es el principal rubro de gasto, muy por encima de la atención veterinaria 7,6 %, accesorios 0,3 %, colegio para mascotas 0,3 % y otros conceptos 8,9 %.

Sin embargo, la especialista alertó sobre el incremento de estos gastos cuando se presentan emergencias veterinarias. Estos deben estar dentro del presupuesto de un propietario.

Por esto, algunas de las principales recomendaciones para que las mascotas no afecten las finanzas del hogar son: incluir a su mascota dentro del presupuesto mensual, crear un fondo para emergencias veterinarias, considerar un seguro o plan de salud para mascotas y revisar periódicamente cuánto invierte en su mascota ya que sus necesidades cambian con la edad, el tamaño y su estado de salud.