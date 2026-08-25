SENA lanzó una app gratis para aprender inglés sin internet

El SENA lanzó SENA Speak, una aplicación gratuita que permite aprender y practicar inglés desde el celular, incluso sin conexión permanente a internet. La herramienta ofrece contenidos desde A1 hasta B2 y actualmente está disponible para dispositivos Android.

¿Cómo funciona SENA Speak?

La nueva aplicación del SENA está diseñada para que los usuarios puedan fortalecer diferentes habilidades del idioma inglés directamente desde su teléfono.

SENA Speak incluye ejercicios interactivos y herramientas de reconocimiento de voz, además de actividades relacionadas con lectura, escritura, escucha y expresión oral. También incorpora elementos de gamificación para hacer más dinámico el proceso de aprendizaje.

Una de sus principales ventajas está relacionada con la conectividad. Parte de las funciones de la aplicación se ejecuta directamente en el dispositivo, por lo que no es necesario permanecer conectado a internet durante todas las sesiones.

Esta característica puede resultar especialmente útil para personas que viven en zonas rurales o que tienen dificultades para acceder de manera constante a una conexión estable.

Sin embargo, el funcionamiento sin internet puede variar dependiendo del dispositivo. En algunos celulares Android, por ejemplo, el reconocimiento de voz podría requerir conexión si previamente no se han descargado los recursos necesarios para utilizar esta función.

¿Qué niveles de inglés se pueden aprender?

Los contenidos de SENA Speak abarcan desde A1 hasta B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El recorrido está dividido en ocho etapas:

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

Antes de comenzar, los usuarios tienen la posibilidad de realizar una prueba de clasificación para conocer su nivel de inglés. Una vez finalizada, la aplicación genera un reporte en PDF con los resultados.

Para avanzar entre las diferentes sesiones es necesario obtener un rendimiento mínimo del 70 %.

Además del vocabulario, la herramienta trabaja aspectos como pronunciación, comprensión auditiva, conversación, gramática y situaciones relacionadas con contextos cotidianos y laborales.

¿En qué celulares está disponible SENA Speak?

Por el momento, SENA Speak está disponible para dispositivos Android. La entidad anunció que próximamente llegará también a equipos con sistema operativo iOS.

Los interesados pueden ingresar al sitio web del SENA y buscar la opción “Descargar aplicativo SENA Speak” para acceder a la herramienta.

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Quienes estén interesados en realizar cursos formales de inglés también pueden consultar la oferta de bilingüismo del SENA a través de Zajuna, su plataforma educativa. Los cupos y convocatorias se habilitan periódicamente, por lo que es recomendable revisar la disponibilidad de manera frecuente.

Con SENA Speak, la entidad busca ampliar el acceso al aprendizaje del inglés y ofrecer una alternativa gratuita para quienes quieren estudiar desde el celular, especialmente en lugares donde la conectividad sigue siendo una barrera.