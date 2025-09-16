Esta es la cantidad de dinero que necesita una familia para vivir en las principales ciudades del país

El costo de vida en Colombia ha sido un tema recurrente en la agenda económica, con variaciones significativas entre las diferentes regiones del país. La inflación, los precios de la canasta básica y el valor de la vivienda son factores clave que determinan el presupuesto que una familia necesita para vivir dignamente.

Mientras que algunas ciudades presentan un panorama más favorable, otras exigen un ingreso familiar considerablemente más alto para cubrir los gastos esenciales y aspirar a un estilo de vida cómodo.

De acuerdo con el Dane, el costo de vida en el país aumentó ligeramente, más específicamente en el precio de alimentos.

Cantidad de dinero que necesita una familia para vivir en las principales ciudades

Para empezar, la inflación se puede definir en una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares; se registran sus precios, con lo que se calcula el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Bogotá

Bogotá, la capital, es una de las con mayor costo de vida más elevado. Según la Cámara de Comercio, una familia de cuatro o más personas en la capital necesita un ingreso mensual cercano a los $11 millones para cubrir sus gastos básicos.

El arriendo, por ejemplo, es uno de los mayores desembolsos. Un apartamento amoblado de 85m² en una zona normal puede superar los $2.1 millones, mientras que en zonas de alta valorización, el valor se eleva significativamente, e incluso puede llegar a los $3.6 millones.

A esto se suman los servicios públicos, que para dos personas en un apartamento de ese tamaño pueden ascender a casi $380 mil mensuales.

Medellín

En Medellín, conocida por su dinamismo y calidad de vida, los gastos mensuales estimados para una familia de cuatro personas rondan los $10.9 millones.

La vivienda, al igual que en la capital, representa un gasto considerable, con arriendos para un apartamento normal de 85m² que se aproximan a los $2.5 millones. El costo de la canasta básica también tiene su peso, con precios de alimentos como el kilo de pollo, los huevos o los tomates que inciden directamente en el presupuesto familiar.

Cali

Por su parte, la ciudad de Cali se posiciona como una opción ligeramente más asequible, aunque los costos siguen siendo altos. Un presupuesto familiar estimado para cuatro personas en la capital del Valle del Cauca se ubica en cerca de $8.8 millones mensuales.

Si bien los arriendos pueden ser un poco más bajos que en Bogotá o Medellín, con un valor de $1.4 millones para un apartamento normal, otros gastos como la alimentación y los servicios públicos mantienen el nivel de exigencia financiera.

La inflación, que en 2024 tuvo una variación anual del 5.20%, según datos del DANE, ha presionado al alza los precios de grupos de gasto como la educación, los restaurantes y hoteles, y los servicios de alojamiento, electricidad y gas.