Economía

Dane reveló el ranking de agosto de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia

Dane presentó el ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:51 a. m.
Un reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) arrojó luz sobre el estado actual de la economía del país, revelando un panorama de inflación y variaciones significativas en los precios al consumidor a lo largo del territorio nacional.

La entidad, a través de su reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reveló el ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia, según el Dane, un indicador crucial que refleja las realidades económicas de los hogares colombianos en las principales capitales del país.

La variación mensual del IPC a nivel nacional se situó en 0,19% en agosto de 2025, mientras que la variación anual alcanzó el 5,10%, evidenciando un sostenido aumento de los precios.

Análisis del DANE de agosto en Colombia

El análisis detallado del DANE muestra que las presiones inflacionarias no se distribuyeron de manera uniforme, con algunas ciudades experimentando un encarecimiento de la vida superior al promedio nacional.

Dane ranking ciudades Colombia agosto
Foto: DANE

En la cima del listado mensual se encuentra Cúcuta, con una variación de 0,47%, seguida de cerca por Bucaramanga y Cartagena.

En contraste, ciudades como Santa Marta e Ibagué mostraron variaciones negativas, con -0,35% y -0,09% respectivamente, lo que las posiciona como las urbes con el costo de vida más asequible para sus habitantes en el periodo analizado.

La presión de la inflación y sus efectos en las ciudades en Colombia

A nivel anual, la situación económica de los últimos 12 meses (septiembre 2024 - agosto 2025) presentó un escenario aún más complejo, con Pereira liderando el ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia, según el Dane, al registrar un IPC del 5,97%.

Ciudades como Bucaramanga y Armenia también se destacaron con tasas de inflación superiores al 5,6%, un aumento que estuvo impulsado principalmente por el encarecimiento de la carne, las frutas frescas y el alto costo de los arriendos.

Los grupos de gasto que ejercieron la mayor presión sobre la inflación a nivel nacional fueron la educación, los restaurantes y hoteles, y los alimentos.

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro, las ciudades de la región Caribe continúan mostrando un respiro en sus finanzas.

Riohacha, Valledupar y Santa Marta se consolidaron como las de menor costo de vida en el último año, con variaciones anuales que no superaron el 3,6%.

El ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia, según el Dane, demuestra la importancia de un seguimiento constante de la inflación para la toma de decisiones financieras de los ciudadanos y para las políticas públicas del gobierno.

