CANAL RCN
Economía

Si gana este salario o menos en Colombia, lo pueden considerar en situación de vulnerabilidad: dato del Dane

De acuerdo con la entidad, el 31,8 % de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
01:36 p. m.
El Dane, la entidad oficial de estadística en Colombia, ha revelado cifras sobre la situación económica de los hogares en el país, delineando con precisión los umbrales de ingreso que separan la estabilidad de la vulnerabilidad.

Según el informe más reciente, si un colombiano percibe un ingreso mensual inferior a $460.198, se encuentra oficialmente bajo la línea de pobreza, una condición que refleja la incapacidad de cubrir los gastos mínimos para una canasta básica de bienes y servicios.

Esta cifra, que representa un incremento del 5,7% con respecto al valor de 2023, subraya el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida en la capacidad adquisitiva de la población.

Así está la situación de acuerdo con el Dane

Una de las zonas de mayor impacto de vulnerabilidad son las rurales. Mientras una persona que vive en zona urbana necesita ingresos superiores a la línea de pobreza para no ser considerada vulnerable, la situación en los centros poblados y las zonas rurales dispersas es significativamente más precaria.

Las cifras demuestran una marcada desigualdad regional, donde departamentos como Chocó y La Guajira registran las mayores tasas de pobreza monetaria, con un 67,4% y 65,7% respectivamente.

En contraste, Cundinamarca y Caldas, con porcentajes de alrededor del 20%, muestran una incidencia mucho menor. Este contraste evidencia que la vulnerabilidad no es un fenómeno homogéneo, sino que está intrínsecamente ligada al territorio y a las oportunidades económicas de cada región.

Los "pobres" se definen como aquellos con un ingreso inferior a la línea de pobreza, mientras que el grupo de "vulnerabilidad económica" se ubica en un punto intermedio, con un ingreso por encima de la línea de pobreza pero por debajo del umbral de la clase media.

El Dane establece que, para una familia de cuatro personas, la línea de pobreza se ubica en $1.840.792 a nivel nacional. No obstante, este valor también fluctúa drásticamente según la ubicación geográfica. Para una familia de cuatro miembros en las trece ciudades y áreas metropolitanas, el umbral asciende a $2.264.912, mientras que en las zonas rurales el valor es de $1.167.992.

Ciudades con mayor costo de vida en agosto 2025

Con base en los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el mes de agosto, las ciudades con mayor variación mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador clave del costo de vida, fueron:

  • Cúcuta: Con una variación mensual del IPC del 0,47%.
  • Bucaramanga: Registró un aumento del 0,45%, ubicándose por encima del promedio nacional.
  • Cartagena: Su variación mensual fue del 0,42%.
  • Valledupar: Experimentó un incremento del 0,39%.
