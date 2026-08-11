Qatar Airways en Colombia: ¿Cuánto dura el vuelo que conecta a Bogotá con Doha?

La llegada de Qatar Airways al Aeropuerto Internacional El Dorado abrió una nueva alternativa de conexión entre Colombia y Oriente Medio. Desde el 4 de noviembre de 2026, la compañía comenzó a operar una ruta triangular que conecta Doha, Bogotá y Caracas, con dos frecuencias semanales.

Sin embargo, una de las preguntas de los viajeros interesados en esta operación es cuánto tiempo toma el desplazamiento de cada uno de los vuelos.

¿Cómo funciona la nueva ruta de Qatar Airways entre Doha y Bogotá?

La operación tiene un recorrido triangular: comienza en Doha, aterriza en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, continúa hacia Caracas, Venezuela, y posteriormente regresa a la capital de Qatar. Los vuelos están programados dos veces por semana, los miércoles y domingos, en aeronaves Boeing 777-200LR con capacidad para 552 pasajeros.

De acuerdo con el itinerario divulgado para esta conexión, el vuelo procedente de Doha tiene prevista su llegada a Bogotá a las 4:05 p. m. Desde la capital colombiana, el avión sale hacia Caracas a las 5:35 p. m. Posteriormente, desde la capital venezolana, emprende el regreso a Doha a las 10:40 p. m., con llegada prevista al día siguiente.

En cuanto a la duración del recorrido, el trayecto triangular completo entre Doha, Bogotá y Caracas toma aproximadamente 37 horas, desde la salida de la capital catarí hasta el regreso.

El primer tramo, entre Doha y Bogotá, dura cerca de 16 horas y 50 minutos; posteriormente, el avión vuela desde la capital colombiana hasta Caracas en aproximadamente 2 horas y 5 minutos, donde hay una escala de 3 horas. Finalmente, el recorrido entre la capital venezolana y Doha toma alrededor de 14 horas y 5 minutos.

Es importante aclarar que los pasajeros pueden comprar directamente tiquetes para viajar desde Bogotá hasta Doha, sin necesidad de adquirir un trayecto con destino a Caracas. La capital venezolana hace parte del recorrido de la aeronave, pero no obliga a los viajeros que tienen como destino Qatar a comprar un tiquete adicional para ese tramo.

¿Qué destinos se pueden visitar desde Bogotá con Qatar Airways?

La conexión permite que los pasajeros que salen de Bogotá accedan a la red internacional de Qatar Airways mediante el Aeropuerto Internacional Hamad, ubicado en Doha. Desde ese centro de conexiones pueden continuar sus viajes hacia ciudades de Asia, Oceanía y Oriente Medio, incluidos mercados como China y Australia.

La apertura de esta ruta también representa una oportunidad para fortalecer el intercambio turístico y comercial entre Colombia y los países del Golfo Pérsico. De acuerdo con las cifras divulgadas en el contexto de la inauguración, Colombia recibió cerca de 1.700 visitantes extranjeros no residentes procedentes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo durante 2025.

Entre enero y julio de 2026 llegaron 966 visitantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin, lo que representó un crecimiento del 5,8 % frente al mismo periodo del año anterior. La nueva conexión busca ampliar el flujo de viajeros hacia Bogotá y facilitar también el transporte de carga intercontinental, con oportunidades para empresarios y productores colombianos.