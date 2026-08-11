¿Cuánto costó la implementación de la paz total? UNP revela alarmantes datos

Noticias RCN conoció un documento oficial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el cual reconoce que los gastos de la implementación de la paz total superarían los 30 mil millones de pesos.

También se menciona acerca de la participación de integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en altos cargos de la entidad.

¿Cómo fue la ejecución de la paz total?

¿Cómo se ejecutaba la paz total en las diferentes entidades? Este es uno de los interrogantes que han quedado en el Congreso.

Noticias RCN conoció la respuesta oficial por parte de la UNP en la que se reconocen alarmantes datos sobre el funcionamiento de la entidad en el anterior gobierno.

“La mesa técnica de seguridad y protección actualmente está conformada por un componente de Gobierno integrado por cinco miembros y cuenta con la participación de cinco delegados de las FARC-EP”, expone el documento.

¿Cómo funcionaba la UNP?

Con respecto a la función de la mesa técnica, esto precisa: “Constituye la instancia competente para analizar y decidir las solicitudes presentadas en el marco de la protección especializada y determinar el nivel de riesgo de las personas evaluadas”.

En otro de los apartados de la respuesta oficial, se revela un dato sobre cómo funcionaba la entidad. “Una vez se constituyó formalmente el partido político Comunes, la responsabilidad de postular hojas de vida de los aspirantes fue asumida directamente por dicha organización”, se detalla.

Así las cosas, el partido Comunes habría tenido la responsabilidad de postular hojas de vida para la entidad.

En otra respuesta, la UNP detalló de cuánto habrían sido los gastos entre el 2022 y 2026 para la aplicación de la paz total. El valor fue superior a los 34 mil millones de pesos.

Mientras tanto, en el Congreso sigue el debate sobre la asignación presupuestal para la aplicación de la llamada paz total.