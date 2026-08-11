CANAL RCN
Economía

Casi todos tienen una cuenta, pero pocos acceden a crédito: ¿Qué está pasando en Colombia?

El acceso al crédito sigue rezagado frente a la apertura de cuentas en Colombia.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
07:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tener una cuenta bancaria no significa contar con financiación formal. En Colombia, el acceso a productos de depósito alcanzó al 96,5 % de los adultos al cierre de 2025, mientras que el crédito llegó al 36,1 %, según el Reporte de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades.

La distancia entre ambos indicadores plantea un desafío: que la vinculación al sistema se traduzca en servicios útiles y obligaciones que las personas puedan asumir según su situación económica.

El lugar de residencia marca diferencias

Las cifras del reporte muestran que el acceso al crédito alcanza el 45,7 % en ciudades y aglomeraciones, pero cae al 12 % en las zonas rurales dispersas. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, la proporción es del 19,4 %.

Banco permitirá enviar dinero por Bre-B usando el cupo de la tarjeta de crédito: conozca de cuál se trata
RELACIONADO

Banco permitirá enviar dinero por Bre-B usando el cupo de la tarjeta de crédito: conozca de cuál se trata

Estas brechas ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar condiciones distintas al diseñar productos financieros. Dos personas con ingresos similares pueden tener capacidades de pago diferentes por sus deudas, gastos o estabilidad laboral.

“Ahora el desafío es que ese acceso se traduzca en mejores decisiones”, puntualiza Diego Avellaneda, CEO de Callbook AI.

¿Cómo podrían cambiar los créditos y la cobranza?

Las finanzas abiertas permiten compartir información financiera con autorización del usuario. Su combinación con inteligencia artificial podría ayudar a analizar ingresos, obligaciones y hábitos de pago para formular ofertas más ajustadas a cada perfil.

Esa información también podría servir para identificar cuándo resulta conveniente reorganizar deudas antes de asumir otro compromiso. Sin embargo, disponer de más datos no garantiza por sí solo la aprobación de un préstamo.

En cobranza, estas herramientas pueden apoyar la identificación de canales de contacto y alternativas como ajustes de plazos o acuerdos de pago.

Una venta a crédito puede tardar meses en pagarse: así funciona la alternativa para anticipar el cobro
RELACIONADO

Una venta a crédito puede tardar meses en pagarse: así funciona la alternativa para anticipar el cobro

El alcance de estos cambios dependerá de cómo se utilice la información y de si las propuestas corresponden a la capacidad económica de cada cliente. La personalización abre posibilidades, pero sus resultados deben evaluarse en cada caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Energías Renovables

Tener paneles no basta: los obstáculos que ponen en riesgo el negocio solar en Colombia

Subsidios en Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: confirman fechas de pago en noviembre de 2026

Gobierno Nacional

¿Qué piensan los expertos sobre la ley de rescate? Estos serían los escenarios si se aprueba

Otras Noticias

Fuerzas Militares

Colombia y EE. UU. trabajan en la creación de un software para operaciones contra grupos armados

Noticias RCN conoció un documento de inteligencia con los detalles de la creación de este software.

Venezuela

¿Qué pasó con el campamento de familiares de presos políticos en Venezuela?

Los familiares aseguran que continúan exigiendo la liberación de quienes permanecen detenidos.

Inteligencia Artificial

Expansión de centros de datos en Colombia abre debate sobre eficiencia y costos de la inteligencia artificial

Millonarios

Cuadrado marcó su primer gol con Millonarios: en video el impresionante tiro libre ante Tolima

Enfermedades

Enfermedad asociada con roedores ya superó los 4 mil casos en Colombia