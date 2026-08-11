Casi todos tienen una cuenta, pero pocos acceden a crédito: ¿Qué está pasando en Colombia?

Tener una cuenta bancaria no significa contar con financiación formal. En Colombia, el acceso a productos de depósito alcanzó al 96,5 % de los adultos al cierre de 2025, mientras que el crédito llegó al 36,1 %, según el Reporte de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades.

La distancia entre ambos indicadores plantea un desafío: que la vinculación al sistema se traduzca en servicios útiles y obligaciones que las personas puedan asumir según su situación económica.

El lugar de residencia marca diferencias

Las cifras del reporte muestran que el acceso al crédito alcanza el 45,7 % en ciudades y aglomeraciones, pero cae al 12 % en las zonas rurales dispersas. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, la proporción es del 19,4 %.

Estas brechas ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar condiciones distintas al diseñar productos financieros. Dos personas con ingresos similares pueden tener capacidades de pago diferentes por sus deudas, gastos o estabilidad laboral.

“Ahora el desafío es que ese acceso se traduzca en mejores decisiones”, puntualiza Diego Avellaneda, CEO de Callbook AI.

¿Cómo podrían cambiar los créditos y la cobranza?

Las finanzas abiertas permiten compartir información financiera con autorización del usuario. Su combinación con inteligencia artificial podría ayudar a analizar ingresos, obligaciones y hábitos de pago para formular ofertas más ajustadas a cada perfil.

Esa información también podría servir para identificar cuándo resulta conveniente reorganizar deudas antes de asumir otro compromiso. Sin embargo, disponer de más datos no garantiza por sí solo la aprobación de un préstamo.

En cobranza, estas herramientas pueden apoyar la identificación de canales de contacto y alternativas como ajustes de plazos o acuerdos de pago.

El alcance de estos cambios dependerá de cómo se utilice la información y de si las propuestas corresponden a la capacidad económica de cada cliente. La personalización abre posibilidades, pero sus resultados deben evaluarse en cada caso.