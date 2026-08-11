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Tener paneles no basta: los obstáculos que ponen en riesgo el negocio solar en Colombia

Las fallas de la red y los retrasos en las conexiones pueden reducir los ingresos de las minigranjas solares, incluso cuando ya están listas.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 08 de 2026
07:24 p. m.
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Una minigranja solar puede estar lista para producir electricidad y, aun así, enfrentar dificultades para recuperar la inversión. Las demoras para conectarse, las interrupciones de la red y una generación inferior a la calculada amenazan las cuentas de estos proyectos en Colombia.

Estas preocupaciones marcaron la discusión entre desarrolladores, distribuidores e inversionistas reunidos en SunTalks, un encuentro organizado por Zentrack durante ExpoSolar Colombia, en Bogotá.

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El debate puso el foco en lo que ocurre después de instalar los paneles: lograr que la energía llegue al sistema y se convierta en ingresos sostenidos.

Una planta lista no siempre puede entregar energía

Entre los problemas señalados por los asistentes estuvieron los sobrecostos de construcción, las fallas operativas y los retrasos en las conexiones. Además, también apareció una condición que escapa al funcionamiento de los equipos: la capacidad de la infraestructura de distribución para recibir la electricidad.

Cuando un circuito presenta desconexiones recurrentes, la producción puede verse afectada aunque la planta esté técnicamente disponible. Esa diferencia entre lo proyectado y lo que efectivamente se entrega termina modificando las expectativas financieras.

“Este mercado corresponde a proyectos a 30 años”, afirmó Óscar Guerrero, líder de Negocios de Zentrack. Así, la duración de estas inversiones exige considerar mantenimiento, revisiones y respuesta técnica desde la planeación.

Baterías y generación colectiva: las alternativas en discusión

El almacenamiento mediante baterías fue una de las oportunidades identificadas durante el encuentro. Los participantes destacaron su potencial para gestionar la electricidad producida y aportar flexibilidad en redes con restricciones, aunque cada proyecto requiere evaluar sus condiciones particulares.

También se discutieron las comunidades energéticas, esquemas que pueden vincular a usuarios sin espacios propios para instalar paneles y permitirles participar en iniciativas colectivas de generación.

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Su desarrollo, señalaron los asistentes, exige resolver aspectos técnicos, sociales y organizativos. Para las minigranjas, el desafío es convertir la capacidad instalada en una operación confiable: construir es apenas una etapa de un negocio cuyo desempeño se mide durante décadas.

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