Nuevos hallazgos de la Contraloría sobre los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud

Más de 4.1 billones de pesos fueron asignados para fortalecer los Equipos Básicos de Salud en todo el país. Sin embargo, se pone bajo la lupa la ejecución de los recursos.

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Hay nuevos hallazgos de la Contraloría sobre la ejecución de los millonarios recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud. Esto, entre los años 2022 y 2026.

Les ponen la lupa a billonarias sumas

Noticias RCN conoció nuevos hallazgos de la Contraloría sobre la ejecución de los recursos destinados a los Equipos Básicos de Salud. Entre diciembre de 2022 y junio de 2026, 2.927 entidades fueron beneficiarias de asignaciones superiores a los 4.1 billones de pesos.

Además, los pagos realizados se acercan a los 3.9 billones de pesos, según el reporte técnico. La Contraloría también reportó compromisos por 1.5 billones de pesos, reintegros por $ 15.402 millones y un saldo pendiente de ejecución cercano a 2.4 billones.

Estos recursos requieren seguimiento para establecer cómo avanza su ejecución y si están llegando a la población prevista.

¿A quiénes llegaron los recursos?

Otro de los hallazgos de la Contraloría apunta a la cobertura: habría indicios de que los equipos aprobados y financiados alcanzaron a menos del 40 % de la población estimada.

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Sumado a ello, el organismo identificó debilidades en el cargue, la oportunidad y la consistencia de la información registrada en plataformas como SECOP, SIAPS y SISPRO. Según el reporte, estas fallas dificultan el seguimiento de los recursos y la verificación de los resultados del programa.

Ahora, el reto es establecer cuánto falta por ejecutar y qué cobertura efectiva han tenido los Equipos Básicos de Salud.