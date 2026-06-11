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El Dorado busca conectarse con el Metro y el Regiotram: así es el megaproyecto que propone Bogotá

La propuesta busca integrar la terminal aérea con los sistemas de transporte de Bogotá y la región.

Aeropuerto El Dorado Metro Regiotram Bogotá
FOTOS: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
07:59 a. m.
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La propuesta Bogotá Ciudad Aeropuerto contempla integrar el aeropuerto El Dorado con el Metro de Bogotá y el Regiotram, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad entre la terminal aérea, la capital y los municipios cercanos.

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La iniciativa fue presentada por la Secretaría Distrital de Planeación para buscar su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La propuesta se socializó ante representantes del Gobierno Nacional, entidades distritales, empresas y gremios.

Aunque la presentación no detalló los trazados ni las estaciones que tendría esta conexión, existen antecedentes de planeación que contemplan un nodo de intercambio multimodal en el aeropuerto. Eso sí, todavía es una propuesta: no hay obras contratadas, recursos ni fechas definidas de construcción o entrada en operación.

¿Qué otros proyectos contempla Bogotá Ciudad Aeropuerto?

Además de la integración del transporte público, la iniciativa plantea crear un Centro de Innovación y Aviación Civil y desarrollar un campus de formación aeroespacial. Estos espacios buscarían preparar talento humano con conocimientos técnicos y profesionales para atender las necesidades de la industria aeronáutica.

Otro componente es el impulso de actividades MRO, sigla utilizada para referirse al mantenimiento, reparación y operaciones de aeronaves. Este segmento reúne los servicios técnicos necesarios para conservar los aviones y sus componentes en condiciones adecuadas de funcionamiento.

¿Qué falta para que el megaproyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto se haga realidad?

La iniciativa busca establecer una hoja de ruta para que el crecimiento de El Dorado esté acompañado de inversiones, servicios especializados y oportunidades económicas para Bogotá y los municipios vecinos.

En materia institucional, la propuesta busca coordinar el trabajo del Gobierno Nacional, el Distrito, las administraciones municipales y las empresas privadas.

El objetivo inmediato de la Alcaldía de Bogotá es conseguir que el proyecto sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y reconocido como un proyecto de interés estratégico nacional. Esto permitiría impulsar una agenda conjunta y avanzar en la estructuración de las diferentes iniciativas.

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