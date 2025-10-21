Esto es lo que paga un CDT si invierte 5 millones de pesos: conozca las mejores tasas de interés

En un escenario de inflación a la baja y tasas de interés que, aunque en descenso, se mantienen en niveles históricamente altos, los CDT ofrecen una rentabilidad real (descontando la inflación) superior a la de años anteriores.

Los Certificados de Depósito a Término figuran como una inversión segura para millones de colombianos y así generar rentabilidad a su dinero.

Bajo este panorama, las entidades financieras de tradición y las fintechs, aparecen con las mejores tasas del mercado y las cuales podrían darle buen rendimiento a su dinero.

Mejores tasas de un CDT con inversión de cinco millones de pesos

En primera medida, hay que recordar que un CDT genera una rentabilidad cuya variación depende del monto que se haya invertido, del banco y del plazo que se haya acordado, el cual puede ser de 30, 60, 180 o 365 días.

La ventaja para millones de clientes, es que las entidades ofrecen sus propios simuladores para dar a conocer el valor que ganarían los clientes con una inversión de cinco millones de pesos.

Banco AV Villas establece plazos para los CDT a partir de 90 días, con una rentabilidad del 8,3 % Efectivo Anual (E.A.). Bajo este contexto, la ganancia sería de $ 96.000 en el plazo mínimo y de $ 417.600 en un plazo de 360 días.

Por otro lado, el Banco de Bogotá, que tiene una tasa de rentabilidad del 8,25 % E.A., compite en el mercado con ganancias de $ 31.377 en un plazo de 30 días y $ 660.107 en un plazo de 540 días, tiempo máximo que tienen.

Además de ello, el Banco de Occidente establece para sus CDT plazos a partir de 30 días, generando una rentabilidad del 8,3 % E.A. Las ganancias serían de $ 34.000 en un plazo mínimo de 30 días y $ 417.000 en un plazo máximo de 320 días.

Otra de las entidades más consultadas, como Bancolombia, también figuran como alto atractivo. Con un plazo de 120 días, el total de las ganancias serían de $114.830. A 360 días daría $360.000.