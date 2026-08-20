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¡Tembló de nuevo en Colombia! Estos han sido los movimientos telúricos de hoy 20 de agosto de 2026

Descubra aquí las magnitudes y las profundidades de los temblores de este 20 de agosto.

Nicolás Forero

agosto 20 de 2026
08:18 p. m.
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Este 20 de agosto de 2026 se han presentado varios temblores en Colombia, de acuerdo con lo que ha reportado el Servicio Geológico.

¿Dónde se han sentido exactamente? ¿Cuáles han sido sus magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 20 de agosto de 2026

  • 8:38 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Nóvita (Chocó) y a 48 de El Dovio (Valle del Cauca) a 48 km

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Estos han sido lo otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de agosto de 2026

  • 12:02 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 26 de Carmen del Darién (Chocó) y a 27 de Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

  • 1:13 a.m.

Epicentro: Orito, Putumayo.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Orito (Putumayo), a 35 de Valle del Guamuez (Putumayo) y a 43 de San Miguel (Putumayo).

  • 1:15 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:15 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:15 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:21 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 58 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:30 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 29 de San Andrés de Tumaco (Nariño) y a 62 de Olaya Herrera (Nariño).

  • 1:52 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 61 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:31 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 93 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Calima (Valle Del Cauca), a 33 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 36 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 3:38 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:07 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 69 de Nuquí (Chocó) y a 82 de Bojayá (Chocó).

  • 5:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 56 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 7:05 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 33 de Calima (Valle del Cauca) y a 34 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 7:47 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 56 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 60 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 7:54 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 8 de Uramita (Antioquia) y a 23 de Frontino (Antioquia).

  • 8:56 a.m.

Epicentro: Bolívar, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 105 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Landázuri (Santander), a 14 de El Peñón (Santander) y a 19 de Chipatá (Santander).

  • 9:01 a.m.

Epicentro: Fortul, Arauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Tame (Arauca), a 34 de Fortul (Arauca) y a 42 de Saravena (Arauca).

  • 9:59 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 10:54 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 18 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Mutatá (Antioquia).

  • 10:58 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 85 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 45 de Calima (Valle del Cauca) y a 49 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 11:48 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 59 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 12:15 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Sipí (Chocó), a 42 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 46 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 12:25 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 46 de Nóvita (Chocó).

  • 12:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 1:35 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 2:26 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Nóvita (Chocó).

  • 2:46 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Sipí (Chocó), a 38 de Nóvita (Chocó) y a 47 de El Dovio (Valle Del Cauca).

  • 3:03 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 48 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 3:16 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 47 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 3:20 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:21 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 5:19 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 48 de El Dovio (Valle del Cauca).

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  • 5:20 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 6:12 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Nóvita (Chocó) y a 49 de El Dovio (Valle del Cauca).

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