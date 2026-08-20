¿Quién está detrás de Tiendas Ara? Este es el gigante que conquistó Colombia y donó 12 millones de euros

Con un paquete de asistencia de 12 millones de euros (más de 50.000 millones de pesos colombianos), el grupo empresarial detrás de Tiendas Ara anunció una de las movilizaciones de recursos privados más importantes del año en Colombia.

La donación está destinada a atender la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables, entregar paquetes de primera necesidad en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y ejecutar esquemas de contrapartida en caja donde la compañía aporta dos pesos adicionales por cada peso donado por los colombianos.

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Detrás de este millonario desembolso y de los más de 1.700 locales con el icónico pájaro amarillo se encuentra Jerónimo Martins, un gigante multinacional de origen portugués con más de 230 años de historia en la industria del retail.

¿Quién es Jerónimo Martins? El origen del dueño de Tiendas Ara

Fundado en Lisboa en 1792, Jerónimo Martins es uno de los grupos de distribución de alimentos más antiguos y poderosos de Europa. En su país de origen opera cadenas insignia como Pingo Doce, mientras que en Polonia lidera el mercado con Biedronka, la red de supermercados más grande de esa nación.

En 2012, tras analizar la expansión internacional en América Latina, el conglomerado eligió a Colombia como su eje estratégico. Un año después, en marzo de 2013, inauguraron la primera Tienda Ara en Pereira, dando inicio a un modelo de hard discount (descuento duro) enfocado en precios bajos, locales de vecindario y una alianza directa con la producción nacional, donde más del 95% de sus productos son comprados a proveedores colombianos.

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El peso de Jerónimo Martins en la economía colombiana registra números sin precedentes. Durante el ejercicio fiscal de 2025, la compañía reportó ventas en el país por $14,7 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 17,4% frente al año anterior. Este impulso se dio gracias a un plan de inversión en infraestructura y logística que superó el billón de pesos.

Para el primer semestre de 2026, la cadena mantuvo su aceleración con ingresos por $8,5 billones de pesos. La integración estratégica de antiguos locales comerciales de otras cadenas y el fortalecimiento de sus marcas propias (que ya representan cerca del 41% de sus ventas totales) han consolidado a Jerónimo Martins como el segundo jugador más relevante del formato de descuento en el país, generando más de 19.000 empleos directos.