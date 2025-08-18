CANAL RCN
Economía Video

Revelan el método que usan los criminales para estafar con Bre-B: ¿Cómo no caer?

Un experto detalló la forma en la que los ladrones se aprovechan de la gente para robarle el dinero.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 18 de 2025
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el mundo financiero actual, la apuesta por herramientas innovadoras es el camino de cara hacia el futuro. Por eso, se le ha hecho tanto énfasis a Bre-B.

Entrevista | Bre-B: alcances desconocidos de la herramienta que revoluciona en Colombia
RELACIONADO

Entrevista | Bre-B: alcances desconocidos de la herramienta que revoluciona en Colombia

El Banco de la República se dio cuenta de que hay un alto uso del efectivo. Por eso, consideró que era necesario un sistema amigable con el que hubiese transacciones más fáciles y digitalizadas.

Los beneficios de Bre-B

En ese orden de ideas, tomó la administración de Bre-B. La idea es que, mediante las llaves, sea posible hacer movimientos de dinero entre entidades financieras sin la obligación de esperar o aceptar. Básicamente, se busca darle mayor operabilidad al tema bancario.

Este es el paso a paso para registrar las 'llaves' en Bre-B y recibir transferencias inmediatas
RELACIONADO

Este es el paso a paso para registrar las 'llaves' en Bre-B y recibir transferencias inmediatas

Jorge Ulloa, cofundador de Bold, habló con Noticias RCN sobre este asunto. Por un lado, destacó lo que trae Bre-B: “En primera instancia, lo que va a permitir es eso, que paguen y recibir el dinero de inmediato. Eso mejora el flujo de caja, la liquidez, disminuye costos y eso es muy importante”.

Como toda herramienta financiera, siempre es importante estar alerta ante posibles estafas para no caer. Bre-B no es la excepción y Ulloa explicó que se han tenido que implementar controles, sistemas antifraude, machine learning y modelos estadísticos, entre otros; con el fin de detectar anomalías con mayor facilidad.

¿Cómo no caer en los engaños?

“Algo que están explotando los defraudadores es enviar mensajes SMS. Lo que hacen es incitar al usuario a completar un proceso en una app o sitio web. Entonces por ejemplo lo que está pasando es que enviar un mensaje con una supuesta transacción de Bre-B para aceptarla. Al hacer clic se abre un sitio web e ingresa los datos del banco. Es la vulnerabilidad más grande. También puede ser por correo electrónico”, indicó sobre uno de los métodos que están usando los delincuentes.

Ulloa fue claro en explicar que Bre-B nunca envía mensajes o correos electrónicos para aceptar transacciones. En caso de enviar una comunicación de este tipo, es para notificar que se movió el dinero, tanto de entrada como de salida. La clave entonces es hacer capacitaciones y campañas para no caer en estas malas prácticas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo? Así están las cifras

Finanzas personales

¿Cuáles son las diferencias de Bre-B con Transfiya y Nequi?

Educación

Las ciudades de Colombia que tienen mejor dominio de inglés, según estudio

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz sigue impresionando al mundo Bayern Múnich: fue elogiado por un histórico

Tras su primer gol y título con el Bayern Múnich, un histórico habló maravillas de Luis Díaz. Descubra exactamente qué fue lo que dijo.

Bogotá

Desapariciones de menores en Bogotá: más de 300 casos en lo que va del año

Los menores de edad son una de las poblaciones más afectadas por el fenómeno de las desapariciones.

Donald Trump

Trump plantea compromisos de seguridad para Ucrania en reuniones con Zelenski y líderes europeos

Artistas

Todos quedaron sorprendidos: Andrés Altafulla, en pleno concierto, dejó bien claro si terminó con Karina García

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura