Revelan el método que usan los criminales para estafar con Bre-B: ¿Cómo no caer?

En el mundo financiero actual, la apuesta por herramientas innovadoras es el camino de cara hacia el futuro. Por eso, se le ha hecho tanto énfasis a Bre-B.

El Banco de la República se dio cuenta de que hay un alto uso del efectivo. Por eso, consideró que era necesario un sistema amigable con el que hubiese transacciones más fáciles y digitalizadas.

Los beneficios de Bre-B

En ese orden de ideas, tomó la administración de Bre-B. La idea es que, mediante las llaves, sea posible hacer movimientos de dinero entre entidades financieras sin la obligación de esperar o aceptar. Básicamente, se busca darle mayor operabilidad al tema bancario.

Jorge Ulloa, cofundador de Bold, habló con Noticias RCN sobre este asunto. Por un lado, destacó lo que trae Bre-B: “En primera instancia, lo que va a permitir es eso, que paguen y recibir el dinero de inmediato. Eso mejora el flujo de caja, la liquidez, disminuye costos y eso es muy importante”.

Como toda herramienta financiera, siempre es importante estar alerta ante posibles estafas para no caer. Bre-B no es la excepción y Ulloa explicó que se han tenido que implementar controles, sistemas antifraude, machine learning y modelos estadísticos, entre otros; con el fin de detectar anomalías con mayor facilidad.

¿Cómo no caer en los engaños?

“Algo que están explotando los defraudadores es enviar mensajes SMS. Lo que hacen es incitar al usuario a completar un proceso en una app o sitio web. Entonces por ejemplo lo que está pasando es que enviar un mensaje con una supuesta transacción de Bre-B para aceptarla. Al hacer clic se abre un sitio web e ingresa los datos del banco. Es la vulnerabilidad más grande. También puede ser por correo electrónico”, indicó sobre uno de los métodos que están usando los delincuentes.

Ulloa fue claro en explicar que Bre-B nunca envía mensajes o correos electrónicos para aceptar transacciones. En caso de enviar una comunicación de este tipo, es para notificar que se movió el dinero, tanto de entrada como de salida. La clave entonces es hacer capacitaciones y campañas para no caer en estas malas prácticas.