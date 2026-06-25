Dólar hoy en Colombia: precio de cierre este jueves 25 de junio de 2026 y TRM para mañana

El mercado cambiario en Colombia no da tregua y mantiene en vilo tanto a los grandes inversionistas como al ciudadano de a pie. Tras varias jornadas consecutivas a la baja que revivieron el optimismo de los importadores y de quienes planean vacaciones en el exterior, el precio del dólar hoy jueves 25 de junio de 2026 rompió su racha bajista, registrando un leve pero significativo repunte en su cotización de cierre.

La divisa norteamericana cerró la jornada en un promedio de $3.435, lo que representa un respiro para los exportadores que venían preocupados por la pérdida de competitividad.

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Durante la sesión, la moneda extranjera mostró una alta volatilidad, tocando máximos de $3.450 y mínimos que alcanzaron a coquetear con la barrera de los $3.410, dejando en evidencia los nervios de punta que se viven en las mesas de dinero.

¿Por qué se frenó la caída de la divisa?

Los analistas locales coinciden en que este comportamiento responde a una mezcla de factores internos y externos. En el plano internacional, los últimos datos de empleo e inflación en los Estados Unidos han vuelto a sembrar dudas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed). Ante el temor de que las tasas de interés se mantengan altas por más tiempo del esperado, los inversionistas globales prefieren refugiarse en el dólar, lo que fortalece la moneda a nivel global.

Por el lado local, la expectativa por la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que regirá este viernes 26 de junio mantiene cautos a los agentes económicos.

"Lo que estamos viendo no es necesariamente una devaluación del peso colombiano por problemas estructurales del país, sino una corrección normal del mercado internacional. El dólar venía cayendo con mucha fuerza y era natural que encontrara un piso técnico alrededor de los $3.420", explica un analista financiero.

¿A cómo se cotiza el dólar en casas de cambio?

Para el colombiano de a pie, el comportamiento del mercado interbancario tarda un poco más en reflejarse. Si usted está pensando en comprar dólares para viajar o necesita vender para cubrir algún gasto, las principales casas de cambio del país están manejando un margen promedio.

Precio de compra: Se sitúa entre los $3.310 y $3.340.

Precio de venta: Oscila entre los $3.390 y $3.420.

Recuerde que estos valores son netamente informativos y varían según la ciudad (Bogotá y Medellín suelen tener las tasas más competitivas) y el establecimiento comercial.

¿Qué se espera para el cierre de la semana?

A solo un día de terminar la semana laboral, la atención del mercado estará puesta en el comportamiento de los precios del petróleo (principal producto de exportación de Colombia) y en los discursos de los miembros de la Fed. Si las tensiones internacionales se calman, es probable que el peso colombiano intente recuperar el terreno perdido.

De lo contrario, podríamos ver al dólar consolidarse nuevamente por encima de la línea de los $3.450. Por ahora, la recomendación de los expertos es la prudencia: no es momento de tomar decisiones apresuradas con las divisas.