Alerta en Colombia: Más de 3.000 fraudes en compra de motos por falsos concesionarios

El mercado de motocicletas en Colombia, que se ha consolidado como el principal motor de movilidad, trabajo y emprendimiento para millones de ciudadanos, enfrenta una grave amenaza silenciosa.

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI encendió las alarmas tras revelar que se han reportado cerca de 3.000 casos de fraude relacionados con la suplantación de identidad de marcas y concesionarios reconocidos en el país.

De acuerdo con el gremio, el fenómeno ha migrado de delitos tradicionales a sofisticadas estafas digitales. Hoy en día, los delincuentes no solo engañan con ofertas dudosas, sino que diseñan complejas redes de suplantación utilizando ubicaciones falsas en Google Maps, páginas web fraudulentas con la imagen gráfica de las marcas y perfiles corporativos falsos en WhatsApp.

“Los delincuentes están aprovechando la urgencia de algunos compradores por conseguir determinados modelos de motocicleta. Cuando una moto tiene alta demanda y baja disponibilidad, aumenta el riesgo”, explicó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

Las motos más afectadas y las ciudades con más reportes

El informe del gremio detalla que las motocicletas de hasta 200 cc —las más buscadas por los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 para trabajar— concentran aproximadamente el 50% de las denuncias.

Las categorías más golpeadas por esta delincuencia son las Scooter, las Doble Propósito y las motocicletas Street (motos de calle).

El restante de las denuncias se distribuye en fraudes relacionados con la venta de repuestos (22%), falsos servicios de mantenimiento (16%) y motocicletas de alto cilindraje (12%).

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Geográficamente, el fraude digital no da tregua en las principales capitales del país, registrando la siguiente distribución de reportes:

Medellín - 48%

Cali - 28%

Bogotá - 24%

Del hurto físico a la suplantación digital en WhatsApp

La evolución del delito en Colombia muestra un salto drástico. Entre 2021 y 2022 predominaban los hurtos aislados y abusos de confianza. Sin embargo, los registros de 2025 y lo corrido de 2026 demuestran una sofisticación técnica alarmante: casi uno de cada dos fraudes (el 50% de los casos) se origina mediante perfiles falsos en buscadores de Google que redirigen a las víctimas a conversaciones de WhatsApp.

Allí, los delincuentes envían fotos reales de los concesionarios, suplantan la identidad de asesores comerciales y exigen a los compradores adelantos o pagos totales a través de billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata (modalidad que representa el 30% de los casos). Hasta la fecha, las compañías ya han identificado más de 25 sitios web completamente falsos.