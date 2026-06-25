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Admiten demanda contra la suspensión de operaciones militares para el traslado de disidentes a las ZUT

El Gobierno insiste que, en las ZUT, integrantes de grupos armados pueden iniciar su tránsito a la vida civil.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 25 de 2026
05:59 p. m.
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió el lunes, 22 de junio, una demanda contra la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 y el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026 que, en conjunto, suspendían las operaciones militares contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para su traslado a las denominadas ZUT.

La Resolución 053 ordenaba “establecer por 10 meses”, que empezaron a contar en febrero de 2026, “una Zona de Ubicación Temporal denominada ‘Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez (de siglas ZUT-ZOCIUT)’ ubicada en el área rural de ese municipio del departamento de Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con” esta disidencia.

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Y el Decreto 0603 ordenaba “suspender, de manera temporal y focalizada, las operaciones militares ofensivas y especiales de policía, en el marco de la Mesa de Diálogos” con el mismo grupo.

Admitida la demanda de nulidad contra ambos actos administrativos, se ordenó, además, informar al presidente de la República y al ministro de la Defensa, la decisión del Consejo.

¿Qué otras disposiciones establecen ambos actos administrativos?

La Resolución indicaba que el establecimiento de la ZUT-ZOCIUT respondía al “estado avanzado del proceso de paz” con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Las ZUT fueron pensadas como espacios de desarme en los que integrantes de los grupos armados en conversaciones con el Gobierno podrían establecerse y comenzar su tránsito a la vida civil. No obstante, la Defensoría advirtió previo a las elecciones presidenciales que no existían mecanismos de verificación y monitoreo para determinar si los procesos activos estaban o no en un nivel tan avanzado.

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Una estrategia similar a la del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) que, el Decreto contra el que fue admitida la demanda, ordenaba establecer, pero, en “la implementación y funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal autorizada”.

La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano es un grupo disidente que reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Su nombre fue adoptado al separarse de la Segunda Marquetalia, cuando decidió abandonar el proceso de paz que adelantaba con el Gobierno.

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