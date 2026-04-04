Motociclista atropelló a ocho personas que participaban de una procesión en Cauca: huía de un control de tránsito

La solemnidad y sosiego de la procesión del Santo Sepulcro, el Viernes Santo (03/04/2026), en Piendamó, Cauca, se vio interrumpida por un accidente multitudinario que protagonizó un joven motociclista que huía de un retén de tránsito.

Así lo dio a conocer, en un informe sobre el siniestro, el secretario de Gobierno de Piendamó, Carlos Mario López: “Un menor de edad conduciendo una motocicleta irrumpió en la procesión afectando a varios menores de edad”.

En los videos de las cámaras de seguridad del municipio se ve el momento en el que el joven, escapando de las autoridades de tránsito, toma, a toda velocidad, la calle en la que avanzaba la procesión, en compañía de una banda marcial.

Un regidor intentó detenerlo con su cruz, al igual que una docente que alcanzó a golpearlo en la cabeza; sin embargo, el joven y su acompañante —otra menor de edad— chocaron con la multitud.

Balance del accidente registrado en Piendamó, Cauca:

El ruido generado por el vehículo y el impacto con la multitud generó pánico entre los asistentes, que, en medio del caos, rodearon al conductor y socorrieron a los heridos.

En total, ocho feligreses, entre ellos tres menores de edad, resultaron heridos. Los más graves fueron trasladados de emergencia a centros médicos cercanos, como el Hospital de Piendamó. Según Martín David Ortega, médico del área de urgencias:

“De las ocho personas (que resultaron heridas durante la procesión), solamente tenemos dos acá en la institución. Estamos valorando sus lesiones para determinar si requieren remisión a nivel superior”.

También el conductor que provocó el siniestro resultó herido, luego de ser golpeado por la multitud. Sin embargo, las autoridades lograron controlar la situación y realizar su aprehensión. De momento, se encuentra hospitalizado, recuperándose de lesiones leves y a la espera de enfrentar su responsabilidad por los hechos ocurridos la noche del viernes, 3 de abril.