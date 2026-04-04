Motociclista atropelló a ocho personas que participaban de una procesión en Cauca: huía de un control de tránsito
El conductor, menor de edad al igual que su acompañante, fue aprehendido por las autoridades. De momento, se recupera en un hospital tras ser golpeado por la comunidad.
Noticias RCN
02:35 p. m.
La solemnidad y sosiego de la procesión del Santo Sepulcro, el Viernes Santo (03/04/2026), en Piendamó, Cauca, se vio interrumpida por un accidente multitudinario que protagonizó un joven motociclista que huía de un retén de tránsito.
Así lo dio a conocer, en un informe sobre el siniestro, el secretario de Gobierno de Piendamó, Carlos Mario López: “Un menor de edad conduciendo una motocicleta irrumpió en la procesión afectando a varios menores de edad”.
En los videos de las cámaras de seguridad del municipio se ve el momento en el que el joven, escapando de las autoridades de tránsito, toma, a toda velocidad, la calle en la que avanzaba la procesión, en compañía de una banda marcial.
Un regidor intentó detenerlo con su cruz, al igual que una docente que alcanzó a golpearlo en la cabeza; sin embargo, el joven y su acompañante —otra menor de edad— chocaron con la multitud.
Balance del accidente registrado en Piendamó, Cauca:
El ruido generado por el vehículo y el impacto con la multitud generó pánico entre los asistentes, que, en medio del caos, rodearon al conductor y socorrieron a los heridos.
En total, ocho feligreses, entre ellos tres menores de edad, resultaron heridos. Los más graves fueron trasladados de emergencia a centros médicos cercanos, como el Hospital de Piendamó. Según Martín David Ortega, médico del área de urgencias:
“De las ocho personas (que resultaron heridas durante la procesión), solamente tenemos dos acá en la institución. Estamos valorando sus lesiones para determinar si requieren remisión a nivel superior”.
También el conductor que provocó el siniestro resultó herido, luego de ser golpeado por la multitud. Sin embargo, las autoridades lograron controlar la situación y realizar su aprehensión. De momento, se encuentra hospitalizado, recuperándose de lesiones leves y a la espera de enfrentar su responsabilidad por los hechos ocurridos la noche del viernes, 3 de abril.