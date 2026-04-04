CANAL RCN
Internacional

"Se desatará un infierno": Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz

La escalada del conflicto incluye amenazas directas, ataques a infraestructuras estratégicas y advertencias sobre posibles consecuencias radiactivas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

abril 04 de 2026
12:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán, ha derivado en una serie de bombardeos, represalias y ofensivas cruzadas que impactan no solo la región, sino también la economía global.

Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá: exigían $20 millones para su liberación
RELACIONADO

Delincuentes secuestraron e hirieron a conductor de plataforma en Bogotá: exigían $20 millones para su liberación

Uno de los puntos más críticos es el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte energético mundial por la que solía circular cerca del 20% de los hidrocarburos consumidos en el planeta.

Actualmente, este corredor estratégico se encuentra prácticamente bloqueado por Irán.

Trump da 48 horas a Irán para llegar a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente. El mandatario dio un plazo de 48 horas para que Irán alcance un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de una escalada mayor.

“Recuerden cuando le di a Irán diez días para CERRAR UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ”, escribió en Truth Social, haciendo referencia a un ultimátum previo emitido el 26 de marzo.

El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos.

Donald Trump
Foto: Truthsocial

La advertencia se produce mientras continúan los bombardeos en territorio iraní.

Uno de los hechos más delicados ocurrió cerca de la planta nuclear de Bushehr, donde un ataque impactó una zona cercana, causando la muerte de un guardia. El episodio obligó a evacuar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa que se encontraban en el lugar.

Irán amenazó con lluvia radiactiva tras ataque a plata nuclear de Bushehr

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias de estas acciones militares.

Secretaría de Salud se pronunció tras video en el que aparece un roedor en un centro comercial del norte de Bogotá
RELACIONADO

Secretaría de Salud se pronunció tras video en el que aparece un roedor en un centro comercial del norte de Bogotá

Señaló que una eventual lluvia radiactiva afectaría con mayor intensidad a los países vecinos del Golfo que a la propia Teherán, lo que ampliaría el impacto del conflicto más allá de las fronteras iraníes.

Con un ultimátum en marcha, ataques en múltiples frentes y advertencias sobre riesgos nucleares, el conflicto entra en una fase crítica, con consecuencias aún impredecibles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

La cara oculta del régimen en Venezuela: así ha sido el sistema de vigilancia autoritario sobre millones

Artistas

Conmoción: murió reconocido cantante y locutor

Donald Trump

EE. UU. rescató a piloto herido tras caída de F-15 en Irán: duró horas escondido mientras era perseguido

Otras Noticias

Astrología

"Fuerte": reconocida vidente hizo escalofriante predicción sobre Colombia

La astróloga aclaró qué fue lo último que vio en sus revelaciones.

Santa Marta

Altercado en El Rodadero: ciudadanos bajaron motos de grúa durante operativo de tránsito

La Alcaldía de Santa Marta rechazó los hechos y confirmó que los comparendos siguen vigentes.

James Rodríguez

ATENCIÓN: el DT del Minnesota reveló nuevos detalles claves sobre el estado de salud de James Rodríguez

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?

Alimentos

¿Qué es el “fiber maxxing” y por qué dicen que puede transformar el intestino?