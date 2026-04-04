Nequi acaba con las dudas de usuarios sobre enviar plata de manera equivocada a otro número

En la última década, la forma en que los colombianos manejan su dinero ha dado un giro de 180°. Las filas en los bancos han sido reemplazadas por clics desde el celular, y frases como "pásame por Nequi" se han vuelto parte del lenguaje cotidiano. Sin embargo, esta inmediatez ha traído consigo un fenómeno creciente: el error humano al digitar números de celular, que termina en el envío de fondos a desconocidos.

Equivocarse en un solo número puede convertir una transacción rutinaria en una pesadilla financiera.

Según reportes de atención al cliente de diversas plataformas, los errores más comunes incluyen la transposición de números (escribir 312 en lugar de 321), la selección de contactos antiguos de la agenda o, simplemente, la prisa al confirmar el movimiento sin verificar el nombre del destinatario.

Ante este panorama, la angustia se apodera de los usuarios, quienes a menudo creen que el dinero está perdido para siempre o que la plataforma tiene el "botón mágico" para deshacer la operación.

Nequi: Mitos y verdades sobre los envíos erróneos

Muchas personas creen que, con solo llamar a soporte, Nequi puede entrar a la cuenta del receptor y quitarle el dinero. La verdad es que, por ley y seguridad bancaria, la plataforma no puede debitar fondos de ninguna cuenta sin la autorización expresa del titular.

Una vez que el dinero sale de tu cuenta, el proceso de retorno depende enteramente de la buena voluntad de quien recibió el dinero.

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Para ello, Nequi ha implementado herramientas para facilitar este proceso. Dentro del historial de movimientos, puedes seleccionar la transferencia errónea y usar la opción "¿Algún problema con este movimiento?" y luego "Me equivoqué al hacer la transacción". Esto envía una notificación al receptor solicitando la devolución.

Aunque Nequi no es un juez, la ley colombiana considera que quedarse con dinero que no te pertenece (enriquecimiento sin causa) puede tener implicaciones legales si el afectado decide elevar el caso a instancias judiciales o a la Fiscalía.