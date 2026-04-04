CANAL RCN
Economía

Nequi acaba con las dudas de usuarios sobre enviar plata de manera equivocada a otro número

La billetera digital fue clara en uno de los temas que más ha generado dudas en sus usuarios.

Foto: Creada por IA

Noticias RCN

abril 04 de 2026
09:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la última década, la forma en que los colombianos manejan su dinero ha dado un giro de 180°. Las filas en los bancos han sido reemplazadas por clics desde el celular, y frases como "pásame por Nequi" se han vuelto parte del lenguaje cotidiano. Sin embargo, esta inmediatez ha traído consigo un fenómeno creciente: el error humano al digitar números de celular, que termina en el envío de fondos a desconocidos.

Equivocarse en un solo número puede convertir una transacción rutinaria en una pesadilla financiera.

¡No se deje multar! Nequi lanza función vital para su declaración de renta 2026
RELACIONADO

¡No se deje multar! Nequi lanza función vital para su declaración de renta 2026

Según reportes de atención al cliente de diversas plataformas, los errores más comunes incluyen la transposición de números (escribir 312 en lugar de 321), la selección de contactos antiguos de la agenda o, simplemente, la prisa al confirmar el movimiento sin verificar el nombre del destinatario.

Ante este panorama, la angustia se apodera de los usuarios, quienes a menudo creen que el dinero está perdido para siempre o que la plataforma tiene el "botón mágico" para deshacer la operación.

Nequi: Mitos y verdades sobre los envíos erróneos

Muchas personas creen que, con solo llamar a soporte, Nequi puede entrar a la cuenta del receptor y quitarle el dinero. La verdad es que, por ley y seguridad bancaria, la plataforma no puede debitar fondos de ninguna cuenta sin la autorización expresa del titular.

Una vez que el dinero sale de tu cuenta, el proceso de retorno depende enteramente de la buena voluntad de quien recibió el dinero.

Nequi anuncia actualización en la app y servicio no funcionará por este día
RELACIONADO

Nequi anuncia actualización en la app y servicio no funcionará por este día

Para ello, Nequi ha implementado herramientas para facilitar este proceso. Dentro del historial de movimientos, puedes seleccionar la transferencia errónea y usar la opción "¿Algún problema con este movimiento?" y luego "Me equivoqué al hacer la transacción". Esto envía una notificación al receptor solicitando la devolución.

Aunque Nequi no es un juez, la ley colombiana considera que quedarse con dinero que no te pertenece (enriquecimiento sin causa) puede tener implicaciones legales si el afectado decide elevar el caso a instancias judiciales o a la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026: conoce el premio mayor

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 4 de abril de 2026

Alcaldía de Bogotá

Cursos gratis en Bogotá durante abril de 2026: manipulación de alimentos, sistemas y más

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Conductor ebrio provocó violento choque que dejó sin vida dos personas en Barrancabermeja

Una de las víctimas fue el intendente jefe de la Policía Juan Javier Vargas Soler, de 40 años.

Artistas

Conmoción: murió reconocido cantante y locutor

El cantante batalló contra un cáncer de colon desde el 2023.

Independiente Santa Fe

¡Mateo Puerta, de Santa Fe, rompió el silencio tras ser sustituido al minuto 15 y salir llorando! Esto dejó al descubierto

Artistas

¿Paola Jara cacheteó a Jessi Uribe en pleno concierto? Esto sucedió

Salud mental

Regreso de vacaciones: ¿cómo minimizar el impacto emocional para volver a la rutina?