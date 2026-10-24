Resultado Super Astro Sol hoy, 24 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Un mismo resultado puede cambiar la jornada de numerosos participantes. Aunque el Super Astro Sol entrega una sola combinación ganadora por sorteo, son varias las personas que pueden obtener premios dependiendo de los aciertos registrados en sus apuestas.

Este 24 de octubre de 2026, el juego de suerte y azar realizará una nueva extracción en Colombia, con la que se conocerán cuatro cifras y un signo zodiacal.

La jornada también permitirá establecer cuántas apuestas cumplen las condiciones de las diferentes categorías de premios, un dato que complementa la información sobre el número ganador.

Por eso, la atención no estará únicamente en las cifras que aparezcan durante la tarde, sino también en los resultados económicos que deje la extracción.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de octubre de 2026

En el inicio del fin de semana, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol.

Las balotas se movieron al tiempo y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Una vez se conozca la combinación, los participantes podrán comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras y el signo zodiacal seleccionados durante el procedimiento.

Posteriormente, el resultado se incorporará al historial oficial del juego, donde también pueden consultarse las combinaciones correspondientes a fechas anteriores.

Además del número ganador, la información publicada por el operador permite conocer la cantidad de apuestas premiadas en cada categoría y los valores entregados.

¿Cómo se distribuyen los premios del Super Astro Sol entre los ganadores?

En el Super Astro Sol existen diferentes categorías que permiten obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y su coincidencia con el signo zodiacal.

La categoría principal corresponde al acierto de las cuatro cifras en el orden exacto, acompañadas del signo ganador.

También se contemplan premios por acertar las tres últimas cifras o las dos últimas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para cada categoría.

El valor que recibe un participante depende del monto apostado y del tipo de acierto obtenido.

Esto significa que dos personas pueden resultar ganadoras en una misma jornada, pero recibir cantidades diferentes si pertenecen a categorías distintas o realizaron apuestas por valores diferentes.

Una vez finalizada la extracción, el operador consolida la información de los aciertos registrados y los premios correspondientes.

Es importante señalar que el número de ganadores de una jornada no determina lo que sucederá en las siguientes. Cada sorteo funciona de manera independiente.

Tras la extracción de este sábado, el Super Astro Sol tendrá una pausa el domingo 25 de octubre, de acuerdo con su programación habitual.

La modalidad retomará sus sorteos el lunes 26 de octubre, cuando se conocerá una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.