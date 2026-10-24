Este es el incentivo que 'Crea Empleo' entregará a microempresas por cada nueva contratación

El Ministerio del Trabajo puso en marcha ‘Crea Empleo’, una estrategia que busca incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo formal en Colombia mediante un apoyo económico dirigido a los empleadores.

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El programa contempla un incentivo equivalente al 25% de un salario mínimo por cada persona contratada y prioriza a las micro y pequeñas empresas.

La iniciativa, anunciada el 20 de octubre de 2026, tiene como propósito dinamizar el mercado laboral, respaldar la productividad y facilitar la creación de oportunidades para grupos de población que enfrentan mayores dificultades para ingresar al empleo formal.

De acuerdo con el Ministerio, el beneficio estará dirigido principalmente a empresas de menor tamaño que amplíen sus nóminas mediante nuevas contrataciones.

El programa busca que el apoyo estatal llegue a los empleadores que generen oportunidades laborales con garantías para sus trabajadores.

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Incentivos del gobierno para ampliar la contratación formal

‘Crea Empleo’ establece un apoyo económico para los empleadores por cada nueva vinculación que cumpla las condiciones del programa. El incentivo corresponde al 25% de un salario mínimo y está asociado a la contratación formal de trabajadores.

La estrategia concentra sus esfuerzos en las micro y pequeñas empresas, a las que el Ministerio del Trabajo identifica como actores fundamentales para el desarrollo nacional.

Para facilitar el acceso al programa, la entidad anunció que contará con procesos de postulación ágiles y herramientas digitales, acompañados de controles orientados a garantizar la transparencia en la asignación de los beneficios.

Con este mecanismo, el gobierno busca respaldar a los negocios que estén en capacidad de crear nuevas plazas laborales y contribuir a que más personas accedan a empleos con condiciones formales.

Sin embargo, el incentivo no aplica de manera indiscriminada a cualquier vinculación. El Ministerio estableció requisitos relacionados con la jornada laboral, la formalización del contrato y la protección social de los trabajadores.

Jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, entre las prioridades

Uno de los componentes centrales de ‘Crea Empleo’ es la atención a los grupos poblacionales que enfrentan mayores retos para acceder al mercado laboral.

Entre los sectores priorizados están los jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 50 años. La estrategia busca ampliar sus oportunidades de vinculación y promover un mercado de trabajo más incluyente.

Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, afirmó que el programa pretende respaldar a las micro y pequeñas empresas para que continúen contratando bajo las condiciones establecidas por la ley.

La funcionaria destacó que la iniciativa busca combinar el apoyo al sector empresarial con la generación de oportunidades laborales que garanticen las prestaciones correspondientes y el acceso a la seguridad social.

De esta manera, el programa vincula el incentivo económico a la creación de puestos de trabajo que respondan a criterios de formalidad y protección de los derechos laborales.

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Contratos de tiempo completo y seguridad social

El acceso a los beneficios estará condicionado a que las nuevas contrataciones sean de tiempo completo, cuenten con vinculación formal y garanticen la cobertura plena de seguridad social.

Estas condiciones buscan evitar que el apoyo se destine a vinculaciones que no cumplan con los requisitos establecidos por el ministerio.

La estrategia plantea que el crecimiento del empleo debe estar acompañado de garantías para los trabajadores, de modo que la generación de nuevas plazas no se limite al aumento de las contrataciones, sino que incluya condiciones laborales formales.

Con ‘Crea Empleo’, el Ministerio del Trabajo espera estimular la contratación en las empresas de menor tamaño y ampliar las oportunidades para la población priorizada.