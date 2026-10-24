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¿Cuándo pagan Colombia Mayor en octubre de 2026? Confirman fecha y monto del subsidio

Prosperidad Social confirmó la fecha del nuevo pago de Colombia Mayor en octubre de 2026. Consulte cuándo comienza, cuánto pagan y dónde cobrar.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en octubre de 2026? Confirman fecha y monto del subsidio

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
01:24 p. m.
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Miles de adultos mayores en Colombia ya tienen una fecha confirmada para recibir el próximo pago de Colombia Mayor.

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Prosperidad Social anunció el inicio de un nuevo ciclo de transferencias económicas, con el que busca garantizar recursos para quienes dependen de este subsidio para cubrir sus necesidades básicas.

¿Cuándo comienzan los pagos de Colombia Mayor en octubre de 2026?

De acuerdo con Prosperidad Social, los pagos comenzarán el miércoles 28 de octubre de 2026 y beneficiarán a 2.850.685 adultos mayores en diferentes regiones del país.

Para esta jornada, el Gobierno destinó 669.581 millones de pesos, que permitirán entregar transferencias de hasta $230.000 por beneficiario, dependiendo de las condiciones establecidas por el programa.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, explicó que conseguir los recursos fue una prioridad ante las dificultades presupuestales.

“Sabemos que muchos están esperando este dinero para comprar alimentos y atender necesidades que no pueden seguir aplazando. Por eso, durante estas semanas, conseguir los recursos ha sido una prioridad”, señaló la funcionaria.

¿Dónde cobrar el subsidio de Colombia Mayor?

Los beneficiarios podrán reclamar el dinero a través de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con puntos de atención en municipios y ciudades del territorio nacional.

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Antes de desplazarse, es recomendable consultar las indicaciones de pago en la página oficial de Prosperidad Social.

La entidad también habilita el Gestor de Información Financiera (GIF), herramienta que permite registrar cuentas bancarias o depósitos electrónicos para recibir las transferencias directamente.

¿Qué pasará con los próximos pagos de Colombia Mayor?

Aunque el nuevo ciclo está financiado, todavía existen inquietudes sobre las entregas pendientes de 2026.

Suárez aseguró que el Gobierno busca recursos adicionales mediante una modificación presupuestal que deberá tramitarse en el Congreso.

“Confiamos en que el Congreso de la República nos acompañará en esta causa social para cumplirles con el programa Colombia Mayor. Los nuevos recursos que necesitamos dependen ahora de lo que suceda en el Congreso. Superar la pobreza es tarea de todos”.

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