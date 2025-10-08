Cursos virtuales de cocina gratis en el Sena: así puede inscribirse y obtener su certificado

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ha lanzado una nueva oferta de cursos virtuales gratuitos en el área de cocina, dirigidos a todos los colombianos interesados en adquirir habilidades prácticas en gastronomía.

Esta iniciativa, pensada para ampliar las oportunidades laborales, incluye formación en cocina básica, cocina colombiana, cocina internacional y repostería, con una duración de 40 horas y posibilidad de certificación oficial.

Con modalidad 100% virtual, estos cursos permiten que los estudiantes aprendan a su ritmo desde cualquier lugar del país, siempre que cuenten con conexión a internet, un computador y disponibilidad de al menos dos horas diarias.

Al finalizar la formación y aprobar una evaluación final, los participantes recibirán un certificado oficial del Sena, validado por la Norma Técnica Sectorial Colombiana (NTS) USNA 001, lo que respalda las competencias adquiridas en la preparación de alimentos.

¿Qué cursos de cocina ofrece el Sena actualmente?

Cada curso está diseñado para cubrir áreas clave de la gastronomía y responder a las necesidades del mercado. El curso de cocina básica está enfocado en enseñar sobre la manipulación y producción de alimentos, con un enfoque normativo. El de cocina colombiana, por su parte, profundiza en platos típicos y técnicas tradicionales, ideales para quienes buscan rescatar la identidad culinaria del país.

La cocina internacional ofrece conocimientos sobre distintas culturas gastronómicas, como la mediterránea, árabe y oriental, mientras que el curso de repostería está estructurado en cuatro módulos que abordan desde los fundamentos hasta las normas de higiene en pastelería.

Todos los cursos están disponibles en la plataforma SofiaPlus del Sena y cuentan con materiales didácticos accesibles para el aprendizaje autónomo.

Requisitos para acceder a los cursos gratuitos del Sena

Para poder inscribirse, los aspirantes deben cumplir con requisitos básicos como saber manejar herramientas tecnológicas (correo electrónico, procesadores de texto, navegación web, entre otros) y tener acceso estable a internet. No se exige experiencia previa en cocina ni formación técnica, lo que convierte esta oferta en una oportunidad inclusiva para jóvenes y adultos por igual.

Además, los cursos están abiertos a personas desde los 14 años de edad en adelante, lo que permite una participación amplia de estudiantes, emprendedores, amas de casa, trabajadores informales y cualquier persona que desee fortalecer su hoja de vida o emprender un proyecto gastronómico.