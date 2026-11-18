Tres cadenas de supermercados con presencia en Colombia tienen a Venezuela entre sus posibles destinos de expansión para 2027. Tiendas D1, Grupo Éxito y Tiendas Ísimo hacen parte de las compañías que han mostrado interés en el mercado del país vecino, donde el sector comercial busca atraer nuevos operadores internacionales.

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La posibilidad fue dada a conocer por el diario venezolano El Nacional, a partir de declaraciones de Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA). El dirigente gremial se refirió al tema durante un encuentro empresarial en Caracas, en el que participaron representantes del sector minorista.

El acercamiento más concreto hasta ahora es el de D1. La compañía colombiana envió una delegación de 11 ejecutivos a Venezuela para conocer el funcionamiento del mercado y las posibilidades que tendría su modelo comercial en ese territorio. La visita representa un primer paso exploratorio, aunque todavía no supone un anuncio de apertura de establecimientos.

¿Qué cadenas colombianas están interesadas en el mercado venezolano?

Además de D1, el interés incluye al Grupo Éxito y a Tiendas Ísimo. Según explicó Atencio, representantes de Éxito también participan en los acercamientos con el sector, mientras que el gerente general de Ísimo hace parte de las actividades relacionadas con el encuentro organizado por ANSA.

Las tres compañías tienen modelos comerciales distintos, pero comparten la posibilidad de ampliar su presencia hacia un mercado vecino. En particular, Atencio destacó el desempeño que ha tenido el formato de descuento de D1 en Colombia, una característica que podría resultar atractiva para el comercio venezolano.

La proyección del presidente de ANSA es que alguna de estas empresas colombianas tenga presencia en Venezuela durante el segundo cuatrimestre de 2027. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado fechas concretas de inauguración, número de establecimientos ni planes definitivos de operación para las tres marcas.

¿Por qué Venezuela atrae a los supermercados colombianos?

Uno de los elementos que, según Atencio, despierta el interés de los inversionistas es el perfil del consumidor venezolano. El presidente de ANSA considera que existe una demanda por productos de calidad, marcas reconocidas y precios competitivos, una combinación que podría representar oportunidades para las cadenas extranjeras.

El interés por ingresar al sector de supermercados venezolano tampoco se limita a Colombia. El dirigente gremial confirmó que un grupo empresarial de Portugal también está explorando posibilidades de inversión en el negocio de autoservicios del país.

Por ahora, las conversaciones con compañías colombianas y portuguesas concentran los acercamientos internacionales mencionados por ANSA. Atencio precisó que no hay planes conocidos para la llegada de cadenas de supermercados de Estados Unidos a Venezuela.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.