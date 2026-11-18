La temporada navideña en Colombia ya no espera a que llegue diciembre. Cada vez son más los hogares que deciden adelantarse a las festividades de fin de año para optimizar sus presupuestos y evitar las congestiones de última hora.

Según datos revelados por la Encuesta de Navidad de Fenalco, el 17 % de los colombianos anticipa sus compras navideñas durante el mes de noviembre, mientras que un 26 % aprovecha jornadas de grandes descuentos como el Black Friday y el Cyber Monday.

Este comportamiento responde a la necesidad de planificar con antelación las múltiples celebraciones que caracterizan la cultura del país, tales como las tradicionales novenas de aguinaldos, las reuniones familiares, los encuentros empresariales y los intercambios de regalos.

Descuentos agresivos para la época navideña

Con el inicio de las festividades, los hogares colombianos comienzan a abastecerse de productos indispensables para la gastronomía de la época. Alimentos tradicionales como el panettone, la natilla, los buñuelos, las galletas navideñas y los frutos secos incrementan exponencialmente su demanda en las estanterías de supermercados y grandes superficies.

Frente a este panorama, las cadenas de distribución masiva adaptan sus estrategias comerciales para ofrecer alternativas atractivas que se ajusten al bolsillo de los consumidores.

En este sentido, empresas como Makro han presentado su portafolio de temporada con una propuesta enfocada en la accesibilidad, manteniendo precios competitivos en elementos clave para las familias y el sector institucional. Entre las principales novedades destacan los denominados Matrimonios Navideños, disponibles desde los $14.900 pesos.

Las anchetas navideñas continúan consolidándose como una de las alternativas preferidas tanto para los obsequios familiares como para los incentivos corporativos de fin de año. Manteniendo una estrategia de contención de precios por tercer año consecutivo, el minorista mayorista ofrece anchetas desde $29.900 pesos, las cuales integran mezclas variadas de galletas, natillas, dulces, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como productos enlatados.

Por otro lado, el segmento infantil y recreativo juega un papel fundamental en los preparativos decembrinos. La oferta de juguetes en el mercado nacional incluye opciones accesibles desde los $9.900 pesos, abarcando una amplia gama de artículos que van desde carros montables y balones hasta implementos deportivos y juegos de mesa tradicionales, ideales para fomentar la unión familiar durante diciembre.

¿Qué otros supermercados ofrecerán descuentos?