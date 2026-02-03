Davivienda anunció cierre inesperado de oficinas en este punto del país: conozca las razones

En el marco de la celebración del Carnaval de Barranquilla 2026, una de las festividades culturales más importantes de Colombia y Patrimonio de la Humanidad, la entidad financiera DAVIbank ha confirmado ajustes significativos en su esquema de atención presencial.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que seis de sus sucursales estratégicas en la capital del Atlántico no prestarán servicio al público durante el lunes 16 y el martes 17 de febrero de 2026.

La medida responde a la logística de movilidad y a la masiva afluencia de público que se espera para el Lunes de Carnaval (Gran Parada de Comparsas) y el Martes de Carnaval (Desfile de Joselito), días en los que la ciudad se vuelca por completo a los eventos folclóricos y el flujo vehicular se ve restringido en los principales corredores viales.

Estas son las oficinas que cerrarán en Barranquilla

Las sucursales que suspenderán sus actividades durante estas dos jornadas son puntos neurálgicos de la operación bancaria en la ciudad, afectando tanto a sectores comerciales como residenciales:

Barranquilla Americano: Cra. 38 No. 74 - 179 (Locales 129 y 130).

Barranquilla Buenavista: Cll. 99 No. 52-79 (Centro Comercial Buenavista II).

Barranquilla Calle 84: Cll. 84 No. 49C - 76.

Barranquilla Calle 93: Cll. 93 No. 45B - 25.

Barranquilla Centro: Cll. 38 No. 43 - 124.

Barranquilla Prado: Cll. 74 No. 53 - 13.

El servicio en estas oficinas se retomará en sus horarios habituales a partir del miércoles 18 de febrero, coincidiendo con el Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma.

DAVIbank ha enfatizado que, a pesar del cierre de las oficinas físicas, sus clientes podrán realizar transacciones a través de la red de cajeros automáticos, los cuales contarán con un plan de monitoreo para garantizar la disponibilidad de efectivo. Asimismo, la Banca Virtual y la aplicación móvil operarán las 24 horas del día para transferencias, pagos de servicios y consultas.

El impacto del Carnaval en la economía local

Para este 2026, bajo el reinado de Michelle Char Fernández, se proyecta la llegada de más de 880,000 turistas, lo que genera una presión adicional sobre los servicios públicos y financieros. El cierre de estas sucursales no es un hecho aislado, ya que históricamente el sector bancario en "La Arenosa" adapta sus jornadas durante el lunes y martes de carnaval debido a que estos días, aunque no son festivos nacionales por ley, se consideran días no laborales de facto en la ciudad bajo decretos locales de la Alcaldía de Barranquilla.

Se recomienda a los empresarios y comerciantes locales realizar sus depósitos y gestiones de tesorería a más tardar el viernes 13 de febrero, para evitar contratiempos durante el puente festivo más alegre de Colombia.