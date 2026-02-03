CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Brasil: autobús se volcó y dejó 15 muertos

Según reportes preliminares, entre las víctimas mortales se encuentran siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad.

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
01:20 p. m.
Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron este martes luego de que un autobús se volcara en el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, según informaron las autoridades locales.

Al menos 15 peregrinos murieron en un accidente de bus en Brasil

El vehículo transportaba a cerca de 60 peregrinos que regresaban de la celebración de Nuestra Señora de las Candelas, una festividad religiosa tradicional que se realiza en el estado de Ceará.

De acuerdo con reportes de la prensa regional, los viajeros retornaban a sus lugares de origen tras participar en esta masiva manifestación de fe.

Entre las víctimas mortales se encuentran siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Las autoridades calificaron el siniestro como un caso de “alta complejidad” y señalaron que las causas del accidente aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió a la altura del municipio de São José da Tapera, en la zona conocida como el Sertão de Alagoas. Los sobrevivientes fueron trasladados a centros médicos cercanos, donde continúan recibiendo atención.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó tres días de duelo oficial en el estado.

A través de la red social X, expresó su solidaridad con las familias y allegados de las víctimas en este momento de profundo dolor.

La peregrinación en honor a Nuestra Señora de las Candelas congrega cada 2 de febrero a miles de fieles del noreste brasileño en el municipio de Juazeiro do Norte, en Ceará.

Los accidentes viales son una problemática recurrente en Brasil. En octubre pasado, 16 aficionados del club Flamengo resultaron heridos cuando el autobús en el que se desplazaban hacia un partido en Argentina se volcó cerca de Río de Janeiro.

Ese mismo mes, otro siniestro en el estado de Pernambuco dejó 17 personas fallecidas tras la pérdida de control del vehículo por parte del conductor.

