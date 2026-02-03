Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 3 de febrero de 2026

El Super Astro Sol cumplió este martes 3 de febrero de 2026 con una nueva edición de su sorteo habitual.

Este juego de azar diariamente despierta interés entre quienes buscan probar suerte a través de la combinación de números y signos zodiacales. Por lo tanto, desde diferentes regiones del país, miles de personas participaron en esta jornada, que se desarrolló conforme al horario establecido en horas de la tarde.

Este juego de azar se ha mantenido vigente gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de acceder a distintos niveles de premio, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes encuentren una opción atractiva para apostar.

¿Será que usted tuvo fortuna en el sorteo del Super Astro Sol de este 3 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de febrero de 2026

El sorteo de este 3 de febrero de 2026 inició a las 4:00 de la tarde y reveló que el número protagonista en la combinación ganadora fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que permitió que los apostadores terminaran de celebrar fue XXXX.

Quienes acertaron las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal, se llevaron el premio mayor del día, que es de 42.000 veces lo apostado.

No obstante, el plan de premios del Super Astro Sol también contempla pagos para quienes lograron coincidencias parciales, siempre y cuando el signo seleccionado haya sido el correcto.

Los otros montos que se entregan son de 1.000 y 100 veces lo apostado.

Así funciona el sorteo del Super Astro Sol

Para jugar al Super Astro Sol, cada apostador debe elegir un número de cuatro dígitos, comprendido entre el 0000 y el 9999. Asimismo, es imprescindible que se seleccione uno o los doce signos del zodiaco.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el comprobante de apuesta, ya que será solicitado al momento de reclamar el premio en los puntos autorizados. Este sorteo se realiza de lunes a sábado, ofreciendo diariamente nuevas oportunidades para quienes desean desafiar nuevamente a su suerte.