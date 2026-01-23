Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones

El banco Davivienda ha anunciado la apertura de su primer gran ciclo de remates del año 2026. A través de su reconocida plataforma digital "Bienes al alcance de todos", la entidad financiera puso a disposición del público un variado catálogo que incluye desde automóviles compactos hasta camionetas de gama media y alta, con precios de salida que inician en los $40 millones de pesos.

Esta iniciativa se presenta como una alternativa estratégica para los colombianos que buscan adquirir un vehículo modelo reciente sin pagar los precios del mercado convencional o los costos de un automotor de concesionario.

El catálogo actual destaca especialmente por su oferta en el segmento de camionetas y SUV, vehículos altamente demandados por su versatilidad y espacio.

Catálogo que ofrece Davivienda en carros usados

Entre las opciones más llamativas reportadas en la plataforma para este mes de enero, se encuentran:

Changan S50 Luxury (Modelo 2020): Una de las opciones más económicas del segmento, con un precio base de $43.000.000.

Suzuki S-Cross 2WD (Modelo 2021): Localizada en Barranquilla, esta camioneta inicia su puja en los $48.600.000.

Ford Escape (Modelo 2016): Un clásico de la marca estadounidense que se oferta desde los $50.000.000.

Jetour X-70 (Modelo 2023): Una opción casi nueva ubicada en Funza, Cundinamarca, con un valor base de $68.000.000.

Además de las camionetas, el remate incluye vehículos urbanos como el Kia Picanto (2023) y el Chevrolet Onix (2022), con precios que oscilan entre los $41 y $45 millones de pesos, dependiendo de su ubicación y kilometraje.

¿Cómo funciona el proceso de remate?

A diferencia de una compra directa en un concesionario, estos bienes provienen de procesos de recuperación de cartera, daciones en pago o contratos de leasing finalizados. El proceso se centraliza en el portal de bienes usados de Davivienda, donde los interesados deben: