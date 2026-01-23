CANAL RCN
Economía

Davivienda también lanzó abrió remate de carros usados con precios desde los 40 millones

Conozca cómo puede acceder a estas ofertas que dio a conocer la entidad financiera.

Foto: Google Maps

Noticias RCN

enero 23 de 2026
07:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El banco Davivienda ha anunciado la apertura de su primer gran ciclo de remates del año 2026. A través de su reconocida plataforma digital "Bienes al alcance de todos", la entidad financiera puso a disposición del público un variado catálogo que incluye desde automóviles compactos hasta camionetas de gama media y alta, con precios de salida que inician en los $40 millones de pesos.

Esta iniciativa se presenta como una alternativa estratégica para los colombianos que buscan adquirir un vehículo modelo reciente sin pagar los precios del mercado convencional o los costos de un automotor de concesionario.

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo
RELACIONADO

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo

El catálogo actual destaca especialmente por su oferta en el segmento de camionetas y SUV, vehículos altamente demandados por su versatilidad y espacio.

Catálogo que ofrece Davivienda en carros usados

Entre las opciones más llamativas reportadas en la plataforma para este mes de enero, se encuentran:

  • Changan S50 Luxury (Modelo 2020): Una de las opciones más económicas del segmento, con un precio base de $43.000.000.
  • Suzuki S-Cross 2WD (Modelo 2021): Localizada en Barranquilla, esta camioneta inicia su puja en los $48.600.000.
  • Ford Escape (Modelo 2016): Un clásico de la marca estadounidense que se oferta desde los $50.000.000.
  • Jetour X-70 (Modelo 2023): Una opción casi nueva ubicada en Funza, Cundinamarca, con un valor base de $68.000.000.

Además de las camionetas, el remate incluye vehículos urbanos como el Kia Picanto (2023) y el Chevrolet Onix (2022), con precios que oscilan entre los $41 y $45 millones de pesos, dependiendo de su ubicación y kilometraje.

¿Cómo funciona el proceso de remate?

A diferencia de una compra directa en un concesionario, estos bienes provienen de procesos de recuperación de cartera, daciones en pago o contratos de leasing finalizados. El proceso se centraliza en el portal de bienes usados de Davivienda, donde los interesados deben:

  • Explorar el catálogo: Filtrar por tipo de vehículo (automóvil, camioneta o maquinaria) y ubicación.
  • Verificar el estado: Cada publicación incluye detalles técnicos como cilindraje, kilometraje y estado de documentos como el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica. En algunos casos, los gastos de trámites pendientes son asumidos por el comprador.
  • Realizar la oferta: Los usuarios registrados pueden proponer un valor basado en el precio base. El banco evalúa las propuestas y adjudica el bien a la oferta más conveniente.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

Cesantías

Así puede saber con su cédula, cuánto tiene de cesantías en este 2026: conozca el link

Icetex

Icetex ajustó y bajó sus tasas de interés para este 2026: conozca de cuánto fue

Otras Noticias

Reino Unido

Nuevo caso como el de Gisèle Pelicot: hombre drogó y violó a su exesposa durante más de 10 años

El acusado reconoció decenas de agresiones sexuales; la víctima renunció al anonimato y asistió al tribunal.

EPS

Supersalud se pronuncia tras preocupantes cifras mostradas por la Contraloría

La Contraloría hizo un balance con la situación que está afrontando el sistema.

Miguel Uribe

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

Artistas

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

Atlético Nacional

¿James Rodríguez entrena en Atlético Nacional? El club se pronunció