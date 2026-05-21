Así puede eliminar el 4x1000 de su cuenta bancaria: Bancolombia, Davivienda, BBVA y otras explican cómo hacerlo

El impuesto conocido popularmente como el 4x1000, continúa siendo uno de los dolores de cabeza más recurrentes para los colombianos.

Este gravamen consiste en el cobro de cuatro pesos por cada mil que se dispongan en operaciones gravadas, es decir, una tasa del 0,4%.

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El 4x1000 se aplica en retiros de dinero, transferencias, giros de cheques de gerencia y en general sobre la disposición de recursos de cuentas corrientes o de ahorro.

Ahora, una de las grandes dudas de los millones de clientes es cómo es el proceso para eximir a su cuenta de ahorros de tener este cobro por cada transacción.

4x1000: cómo hacer para que su cuenta no tenga este cobro

Gracias a las normativas de la Ley 2277, los bancos debieron integrar sus bases de datos. Esto significa que el usuario ya no está estrictamente limitado a elegir una única cuenta de ahorros en todo el sistema.

Si la suma de los movimientos de todas sus cuentas de ahorros y depósitos digitales (como Nequi o Daviplata) es menor a los $18.330.900 de pesos al mes, el sistema no debería aplicar el cobro de forma automática.

Si prefiere asegurar el beneficio directo en su cuenta principal o si sus transacciones rozan los topes y quiere blindar su producto de ahorros de nómina, el trámite sigue siendo un derecho sencillo:

En primera medida, usted asegúrese de no tener otra cuenta marcada como exenta en otra entidad financiera. La ley solo permite una cuenta con exoneración total por fuera del sistema unificado.

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Ingrese a la aplicación móvil o portal web de su banco. Entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá o AV Villas cuentan con la opción de "Marcar cuenta 4x1000" dentro del menú de configuración de la cuenta de ahorros. Si es un banco tradicional o Scotiabank Colpatria, se puede realizar mediante un formato simple en oficina.

En el caso de depósitos de bajo monto (Nequi o Daviplata), si estos se transforman en cuentas de ahorros oficiales, la opción de exención se activa directamente desde los ajustes de la plataforma.

Excepciones que "eliminan" el cobro sin hacer trámites

Una de las 'estrategias' más comunes para eximirse de este cobro es que realizar compras con tarjetas de crédito, pues estas no generan cobro de 4x1000. Una estrategia financiera común es centralizar los gastos del mes a una sola cuota en la tarjeta y pagarla desde la cuenta exenta.

Por otro lado, las transferencias de dinero entre cuentas que pertenezcan exactamente a la misma persona y estén en la misma entidad bancaria están libres del impuesto.

Finalmente, en el caso de los pensionados que tengan sus cuentas relacionadas a la mesada pensional, están exentas automáticamente hasta por un monto equivalente a 41 UVT.