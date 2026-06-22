De 4 a 7 estudiantes: el plan para disparar el ingreso a la universidad desde el bachillerato

El tránsito entre la educación media y la vida universitaria representa uno de los periodos de mayor incertidumbre para los jóvenes colombianos, pues según cifras de la Universidad del Rosario, en el país solo 4 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato logran acceder a la educación superior.

Sin embargo, para disminuir la deserción y aumentar la tasa de vinculación a la educación superior, en Colombia se están implementando iniciativas para identificar desde las aulas escolares las aptitudes, potenciales e intereses individuales de cada alumno, ayudándolos a conectar de forma directa con su profesión y universidad ideal.

De acuerdo con Patricia Escobar, rectora de New Cambridge School de Cali, Institución que implementa el College Counseling en la capital vallecaucana, los programas dedicados exclusivamente a la preparación universitaria dotan a los jóvenes de herramientas de autonomía, organización y autorregulación que impactan positivamente en su desempeño laboral y ciudadano.

Además, según investigaciones de la American School Counselor Association (ASCA), los estudiantes que reciben un acompañamiento continuo de orientación especializada obtienen puntuaciones significativamente más altas en las pruebas de ingreso y registran una tasa 70% mayor en la admisión a las universidades.

“En la actualidad, las instituciones de alto nivel, especialmente en el exterior, analizan habilidades de liderazgo, impacto social, pensamiento crítico, bilingüismo y el desarrollo de proyectos personales. Por esta razón, el diseño de un portafolio de experiencias significativas que documente el crecimiento del estudiante desde la etapa de la educación básica media es importante para tener aplicaciones exitosas a distintas carreras universitarias, tanto en Colombia como en otros países”, afirma.

Programas como el College Counseling implementado en New Cambridge School Cali han demostrado que la orientación y el seguimiento individualizado desde los grados intermedios, prepara a los jóvenes para que puedan conseguir admisiones y auxilios financieros en universidades de alto nivel en Estados Unidos, Canadá, España e Inglaterra.

En el caso del colegio, sus estudiantes han logrado ingresar a University of Miami, University of Toronto, Florida International University, University of Alberta, Penn State y Hult International Business School, logrando incluso becas del 100% en esta última bajo el programa Hult Scholars.

Mediante mentorías, ferias universitarias y charlas individuales, los estudiantes descubren sus fortalezas y definen qué tipo de experiencia académica quieren vivir.

Además, al incluir a los padres de familia en talleres y comités de servicio social, los alumnos desarrollan proyectos comunitarios que enriquecen su hoja de vida, un requisito indispensable para ganar becas de mérito y excelencia.

"Preparar a los estudiantes para la universidad es solo una parte del camino; el propósito esencial es acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida con sentido, liderazgo, sensibilidad humana y visión global", explica la rectora de New Cambridge School Cali. La herramienta de construcción de un portafolio funciona para que cada joven reconozca sus habilidades y construya una historia real sobre quién es y qué quiere lograr. "Buscamos formar jóvenes capaces de tomar decisiones conscientes, adaptarse a las dinámicas del entorno y generar un impacto positivo en sus comunidades", concluye la directiva.