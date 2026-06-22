No solo en oficinas: Estos son los trabajadores que también tendrán reducción de jornada laboral

La implementación de la Ley 2101 de 2021 en Colombia entra en su fase definitiva este año, consolidando una de las transformaciones más profundas en el mercado laboral del país en las últimas décadas. Aunque la percepción generalizada es que la reducción gradual de la jornada de trabajo beneficia principalmente a los empleados administrativos o de oficina, la normativa cobija a un espectro mucho más amplio de la fuerza laboral.

Sectores que tradicionalmente han operado bajo esquemas de alta presencialidad y horarios extendidos, como el comercio minorista, la hotelería, el personal de servicios generales, la vigilancia privada y el sector manufacturero, también están incluidos en el desmonte de las horas semanales.

La ley es clara al señalar que la medida aplica para todos los trabajadores particulares vinculados mediante contratos laborales regulados por el Código Sustantivo del Trabajo (CST).

Trabajadores que además tendrán reducción de esta jornada laboral

El impacto en los operarios de fábricas, cajeros de supermercados y personal de atención al cliente en restaurantes es directo. Para las empresas de estos rubros, el reto logístico es mayor que en el sector corporativo, ya que la reducción del tiempo no puede significar un cierre de los establecimientos.

Por ende, los empleadores han tenido que reestructurar turnos rotativos para cumplir con el nuevo límite legal sin afectar la productividad ni los ingresos de sus colaboradores.

Un punto crucial que genera constantes dudas entre los ciudadanos es el factor económico. La ley establece de manera tajante que la disminución de las horas de trabajo no puede venir acompañada de una reducción del salario, ni tampoco puede afectar los derechos prestacionales, el valor de la hora ordinaria de trabajo o las cotizaciones a la seguridad social.

De hecho, al trabajar menos horas por el mismo sueldo, el valor real de la hora laboral de cada empleado experimenta un incremento técnico.

Es importante recordar que existen perfiles específicos que quedan por fuera de esta reducción debido a la naturaleza de sus funciones. Los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo no están sujetos a la jornada máxima legal.

Asimismo, los menores de edad que cuentan con autorización del Ministerio del Trabajo para laborar se rigen por un régimen horario especial y protegido, el cual no sufre modificaciones con esta ley.

El objetivo a largo plazo de esta transición, que culmina al fijar el tope en 42 horas semanales, busca alinear los estándares laborales de Colombia con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), promoviendo un mayor equilibrio entre la vida familiar, personal y productiva de los colombianos.