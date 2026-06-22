Costos operativos ponen contra las cuerdas al sector gastronómico en Colombia: ¿qué alternativa hay?

La creciente presión de los costos operativos y la necesidad de mejorar la rentabilidad se han convertido en algunos de los principales desafíos para el sector gastronómico colombiano. En este contexto, fue presentada una nueva iniciativa que busca fortalecer las capacidades de restaurantes, hoteles, servicios de catering y cocinas ocultas mediante herramientas de innovación, formación especializada y acceso a soluciones tecnológicas.

La propuesta surge en medio de un panorama complejo para los negocios de alimentos y bebidas. Datos del sector indican que la estructura de costos de un plato puede destinar cerca de la mitad de sus recursos a la compra de alimentos, mientras que gastos asociados a nómina, arriendos y servicios públicos continúan aumentando. Esta situación ha llevado a muchos establecimientos a replantear sus modelos de operación para mantener su sostenibilidad financiera.

¿Por qué preocupa la rentabilidad de los restaurantes?

Las dificultades económicas que enfrentan los establecimientos gastronómicos han impulsado la búsqueda de estrategias que permitan optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. De acuerdo con representantes de la industria, algunos negocios enfrentan costos que incluso superan el valor final de venta de determinados productos, reduciendo significativamente sus márgenes de ganancia.

Ante este escenario, Alianza Team y Eatable Adventures anunciaron la creación del FoodService Hub by Alianza Team, una plataforma que funcionará dentro del Colombia Agrifood Innovation Hub (CAIH). El proyecto estará enfocado en promover programas de capacitación relacionados con gestión basada en datos, liderazgo empresarial, innovación aplicada y análisis de tendencias de consumo.

Además, la iniciativa contempla la vinculación de soluciones tecnológicas y la conexión con startups especializadas en el sector agroalimentario, con el objetivo de impulsar proyectos piloto que permitan aumentar la eficiencia operativa y reducir costos en los negocios.

Bogotá será sede del primer FoodService Summit

La presentación oficial de la plataforma se realizará durante Alimentec | Anuga Select Colombia, considerada una de las ferias agroalimentarias más importantes del país. Como parte de este evento se desarrollará el FoodService Summit, un espacio dedicado exclusivamente al canal foodservice colombiano.

La agenda, programada para los días 9 y 10 de junio en Corferias, reunirá a empresarios, operadores, emprendedores y expertos del sector para discutir tendencias, oportunidades de crecimiento y desafíos de la industria. Entre las actividades previstas se encuentran paneles de análisis sobre el comportamiento del consumidor, conversaciones con líderes empresariales y espacios orientados al intercambio de experiencias.

Los organizadores señalaron que la participación en el encuentro será gratuita y tendrá como propósito fomentar la profesionalización del sector, fortalecer la adopción de nuevas tecnologías y promover herramientas que permitan a los operadores responder a un mercado cada vez más exigente y competitivo.

Con este tipo de iniciativas, la industria gastronómica busca encontrar alternativas para enfrentar el aumento de costos, mejorar su productividad y adaptarse a las transformaciones que experimenta el consumo de alimentos en Colombia.

"Buscamos conectar a los operadores con soluciones tecnológicas y activar pilotos medibles que ayuden a controlar costos, reducir ineficiencias y escalar sin afectar la operación", señaló Sergio Zúñiga Bohórquez, vicepresidente regional para América Latina de Eatable Adventures.