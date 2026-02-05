De proyecto universitario a gigante del sector: La empresa colombiana que domina el 50% de las importaciones de bienestar íntimo

En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los principales líderes regionales en la importación y exportación de productos de bienestar y salud íntima, con exportaciones hacia varios países de Centro y Suramérica. De acuerdo con datos de Fortune Business Insights, se proyecta que esta industria crezca un 7,63 % durante el 2026 en el mundo.

El liderazgo del país en este sector ha sido impulsado por empresas colombianas que profesionalizaron una categoría históricamente informal, elevando los estándares de distribución, logística e innovación.

Uno de los actores que han sido determinantes en este proceso es Helti, una de las compañías pioneras en la internacionalización del bienestar íntimo colombiano, exportando hacia mercados como Estados Unidos, Ecuador, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Venezuela. Solo en 2025 comercializaron más de un millón de productos a estos países.

Guillermo Correa, cofundador de la compañía, explica que el crecimiento sostenido de la demanda global por productos de bienestar y salud íntima, así como el interés de los consumidores por soluciones innovadoras y de mayor valor agregado, llevó a la empresa a diversificar su portafolio y a desarrollar nuevas tecnologías adaptadas a las exigencias de los mercados internacionales. Actualmente, sus productos se comercializan en más de 4.500 puntos de venta a nivel global.

"Empezamos hace 10 años como un proyecto universitario con un capital muy pequeño. Inicialmente vendíamos directamente al consumidor, pero nuestro enfoque de importar marcas innovadoras captó la atención del mercado. Nos dimos cuenta de que no había distribuidores trayendo verdadera tecnología en bienestar íntimo y eso nos permitió escalar hacia el modelo mayorista y desarrollar nuestros propios productos en el país", explica el cofundador de Helti.

La compañía, fundada por Correa y Daniel Gómez, se ubica entre las 10.000 empresas más grandes de Colombia por su volumen de ventas, según la Superintendencia de Sociedades. Además, de acuerdo con cifras de la DIAN, concentra más del 50 % de las importaciones de dispositivos y juguetes sexuales que ingresan al país y cuenta con la distribución exclusiva en Colombia de marcas internacionales como Satisfyer.

Actualmente, la compañía opera con tres marcas que atienden distintos frentes del bienestar y la salud íntima. Camtoyz se enfoca en la comercialización de dispositivos y juguetes sexuales; Uva Women desarrolla soluciones para la salud femenina, como copas y panties menstruales, que reducen el impacto ambiental frente a productos tradicionales como toallas y tampones; y Elixir está especializada en lubricantes íntimos y en la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al bienestar sexual.

Esta compañía colombiana genera más de 100 empleos directos en los nueve países donde opera. Además, proyecta incrementar su plantilla laboral en un 20% durante el 2026. “Este año esperamos continuar con nuestra expansión internacional, fortalecer los procesos de innovación en la industria y generar más empleo, lo que nos permitirá robustecer la operación y responder al crecimiento del consumo en esta categoría”, explica.

Este panorama está alineado con las proyecciones del sector, que estiman que el mercado global de bienestar y salud íntima superará los US$44.910 millones en 2032, según Fortune Business Insight.