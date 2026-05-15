CANAL RCN
Economía

Llamado a personas que deben cumplir con declaración de renta: Dian fue clara

Esto es lo que deben saber las personas con la obligación tributaria.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a los representantes legales, contadores y revisores fiscales que el plazo para la presentación y pago de la declaración de renta y complementarios para las personas jurídicas, correspondiente al año gravable 2025, ya se encuentra en marcha durante este mes de mayo de 2026.

DIAN impone riguroso impuesto a conjuntos residenciales que usen este espacio
RELACIONADO

DIAN impone riguroso impuesto a conjuntos residenciales que usen este espacio

Incumplir con estas fechas de vencimiento acarrea graves consecuencias financieras para las empresas, las cuales van desde elevados intereses de mora hasta rigurosas sanciones por extemporaneidad.

Por esta razón, las autoridades tributarias instan a las organizaciones de todos los tamaños a revisar minuciosamente el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) para radicar el formulario oficial a tiempo.

Así quedó el calendario tributario en mayo

De acuerdo con el decreto oficial de la Dian, las empresas y contribuyentes del Régimen Tributario Especial (que no tengan la calidad de Grandes Contribuyentes) deben cumplir con la presentación de la declaración y el abono de la primera cuota.

El orden está determinado exclusivamente por el último dígito del NIT, omitiendo por completo el dígito de verificación (el número que va después del guion).

Los plazos límites quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • NIT terminado en 1: Hasta el 12 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 2: Hasta el 13 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 3: Hasta el 14 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 4: Hasta el 15 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 5: Hasta el 19 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 6: Hasta el 20 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 7: Hasta el 21 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 8: Hasta el 22 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 9: Hasta el 25 de mayo de 2026
  • NIT terminado en 0: Hasta el 26 de mayo de 2026
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¿Hubo un importante movimiento en el precio del dólar? Así cerró hoy 15 de mayo de 2026

Electricidad

Fenómeno de El Niño amenaza con disparar precios de energía en Colombia

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 15 de mayo

Otras Noticias

Selección Colombia

Selección Colombia: ¿cuándo se conocerá la lista definitiva para el Mundial de EE. UU.?

Néstor Lorenzo ya presentó la prelista para la Copa del Mundo y ahora los aficionados de la selección Colombia se preguntan cuándo dará la definitiva.

Superintendencia de Salud

Supersalud toma medidas por la desaparición de Yulixa Toloza tras practicarse una ‘lipo’

Han pasado cerca de 48 horas desde que Toloza desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en un sitio no autorizado en Bogotá.

China

Donald Trump celebra acuerdos con Xi Jinping pero Pekín guarda silencio

Conciertos

Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Bogotá con su gira ‘Mejor Tarde que Nunca Tour’

Viral

¿Quién es más inteligente: el hijo mayor o el menor? Estudios responden