Llamado a personas que deben cumplir con declaración de renta: Dian fue clara

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a los representantes legales, contadores y revisores fiscales que el plazo para la presentación y pago de la declaración de renta y complementarios para las personas jurídicas, correspondiente al año gravable 2025, ya se encuentra en marcha durante este mes de mayo de 2026.

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Incumplir con estas fechas de vencimiento acarrea graves consecuencias financieras para las empresas, las cuales van desde elevados intereses de mora hasta rigurosas sanciones por extemporaneidad.

Por esta razón, las autoridades tributarias instan a las organizaciones de todos los tamaños a revisar minuciosamente el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT) para radicar el formulario oficial a tiempo.

Así quedó el calendario tributario en mayo

De acuerdo con el decreto oficial de la Dian, las empresas y contribuyentes del Régimen Tributario Especial (que no tengan la calidad de Grandes Contribuyentes) deben cumplir con la presentación de la declaración y el abono de la primera cuota.

El orden está determinado exclusivamente por el último dígito del NIT, omitiendo por completo el dígito de verificación (el número que va después del guion).

Los plazos límites quedaron establecidos de la siguiente manera: