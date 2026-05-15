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Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Bogotá con su gira ‘Mejor Tarde que Nunca Tour’

Su presentación marca el comienzo de un recorrido que se perfila como un hecho histórico para la evolución de la bachata.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 15 de 2026
01:16 p. m.
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No cabe duda de que Bogotá cada día más se convierte en una de las plazas favoritas para cientos de artistas, quienes deciden llegar a la capital colombiana para ofrecer sus shows con todos los formatos posibles.

Ahora, Romeo Santos y Prince Royce llegarán a la ciudad con un espectáculo que destaca por su escenografía inspirada en Nueva York, sus visuales y distintos elementos urbanos que transportaron al público hacia esa ciudad.

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Romeo Santos y Prince Royce en Bogotá

Considerados como los reyes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce llegarán a la ciudad el próximo 2 de octubre al Vive Claro Distrito Cultural en su único show en Colombia.

Sobre el escenario, la química entre ambos artistas fue uno de los puntos más fuertes de sus presentaciones, logrando una conexión natural que se reflejó en cada interpretación y que emocionó a los presentes.

Su repertorio combina grandes éxitos de ambos intérpretes junto a temas de su nuevo y exitoso álbum colaborativo “Better Late Than Never”.

Durante sus presentaciones se interpretan algunas canciones emblemáticas como ‘La Diabla’, ‘Recházame’, ‘Celeste’, ‘Eres Mía’,‘Te Robáré’, entre otras.

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Nuevo álbum de Prince Royce y Romeo Santo

Esta gira acompaña el gran éxito de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”, que ha logrado un impacto global sobresaliente, superando los 412 millones de reproducciones y debutando en el #1 del ranking global de estrenos de álbumes en Spotify, con múltiples canciones posicionadas en el top 10 en Estados Unidos y a nivel mundial.

El proyecto ha sido reconocido por Billboard y Rolling Stone entre los mejores discos latinos de 2025, mientras que el sencillo “Lokita Por Mí” marcó el 23er #1 en la carrera de Romeo Santos en el Latin Airplay Chart.

En mercados clave como España, el álbum debutó con gran fuerza en plataformas digitales y YouTube, consolidando su alcance internacional, respaldado además por certificaciones platino y oro en varios temas.

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