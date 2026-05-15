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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 15 de mayo

Super Astro Sol hoy viernes 15 de mayo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 15 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Magnific.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
01:18 p. m.
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El Super Astro Sol ya jugó este jueves 15 de mayo de 2026 y miles de apostadores en Colombia estaban atentos al resultado del popular sorteo que se realiza diariamente.

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Este juego de azar se ha convertido en uno de los más seguidos del país gracias a la combinación entre número y signo zodiacal, una modalidad que mantiene la expectativa hasta el último minuto.

Como ocurre cada noche, muchos jugadores consultan rápidamente el número ganador para verificar si tuvieron suerte en el sorteo más reciente. Además, el Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos más tradicionales entre quienes buscan tentar la suerte con diferentes combinaciones.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 15 de mayo: número ganador

El resultado oficial del Super Astro Sol de este jueves 15 de mayo de 2026 dejó la siguiente combinación ganadora:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que para reclamar un premio es necesario verificar el billete o comprobante de apuesta y validar la información con los canales autorizados.

Este sorteo se juega todos los días en Colombia y permite apostar números de cuatro cifras acompañados por uno de los doce signos del zodiaco. Dependiendo de la coincidencia entre ambos resultados, los premios pueden variar considerablemente.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol en Colombia?

El Super Astro Sol funciona bajo una mecánica sencilla. Cada apostador selecciona un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo.

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También existen premios parciales para quienes acierten únicamente el número o el signo zodiacal. Por esa razón, es uno de los juegos más populares entre los aficionados a las loterías y apuestas diarias.

El sorteo se transmite todos los días y puede seguirse a través de diferentes plataformas autorizadas en el país. Además, los resultados suelen publicarse minutos después de finalizar el juego para que los usuarios puedan consultar rápidamente si fueron ganadores en la jornada.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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