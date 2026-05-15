¿Hubo un importante movimiento en el precio del dólar? Así cerró hoy 15 de mayo de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 15 de mayo de 2026 en 3.812,00 pesos.

Sin embargo, a lo largo del día fue variando y sobre la 1:00 de la tarde logró tener un descenso.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 15 de mayo de 2026

El Banco de la República reveló que el precio de cierre del dólar durante este 15 de mayo de 2026 fue de 3.800,990 pesos.

Eso quiere decir que, realizando la comparación con el precio de apertura, hubo un descenso de 11,01 pesos.

Además, la entidad bancaria también ha explicado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.796,811 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se están vendiendo y comprando los dólares en las casas de cambio

Tras los cambios que ha tenido el dólar a lo largo de la jornada, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Cali: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.700 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.820 pesos para que los vendan.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la Tasa Representativa del Mercado ha variado de la siguiente manera a lo largo de la semana: