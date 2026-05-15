Fenómeno de El Niño amenaza con disparar precios de energía en Colombia

En el Caribe colombiano, las altas temperaturas han encendido las alarmas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que elevó al 82% la probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue al país en los próximos tres meses.

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La entidad advirtió que el evento climático podría ser más intenso y adelantarse a lo previsto, mientras en departamentos como Atlántico se registran sensaciones térmicas que superan los 40 grados en pleno mediodía.

Ideam confirma alta probabilidad de un Niño fuerte

"Tenemos una alta certeza científica de de que el niño se va en el segundo semestre, la novedad es que puede ocurrir antes y también de que ya se descarta que sea un niño moderado, en este momento las dos probabilidades son fuerte y muy fuerte", explicó la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry.

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La entidad también aseguró que en los últimos días se han registrado temperaturas récord en algunas zonas del país. "Con récords de temperatura, nuestras estaciones han registrado máximos históricos, es decir, temperaturas que no habíamos registrado en 30 o en 50 años de monitoreo para esa región del país en un mes de mayo con anomalías incluso por encima de los 4 grados Celsius", agregó Echeverry.

Las regiones Caribe, Andina y Pacífica serían las más afectadas por la inminente llegada del fenómeno.

Riesgo de alza en precios de energía y racionamiento por llegada de El Niño

Más allá de la incomodidad y el peligro de la ola de calor, el impacto podría sentirse en los bolsillos. Más del 70% de la energía del país depende de las hidroeléctricas, y con menos lluvias los embalses disminuirán sus niveles. Esto obligaría a activar las plantas térmicas que funcionan con combustibles como diésel, carbón y gas, todos con costos elevados en el mercado internacional.

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"Lo cual lo pone en un riesgo de racionamiento, no para el segundo semestre, sino para primer trimestre, segundo trimestre del próximo año. Hay que hacer campañas de ahorro en el cual no solamente decirle a la gente que ahorre. Hay que generar incentivos para que la gente tenga un beneficio, pues no tiene ningún sentido que yo como usuario venga pagando un cargo por confiabilidad y ahora me digan que no puedo usar la energía", indicó a Noticias RCN Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

El sector energético ya pide al gobierno medidas de ahorro para enfrentar el fenómeno del Niño que se prevé muy fuerte. En paralelo, la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó con más de 420 millones de pesos a la planta regasificadora del SPEC, ubicada en el Caribe colombiano, por presuntas anomalías en el reporte de resultados financieros. Esta infraestructura es clave para la importación de gas, recurso que será aún más necesario en la época de sequía que se avecina.