Precio del dólar hoy en Colombia cerró con sorpresa este 12 de agosto: así quedó

El precio del dólar en Colombia terminó la jornada de este miércoles 12 de agosto de 2026 con un ligero movimiento al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

La moneda estadounidense continúa, sin embargo, en niveles bajos que no se observaban en el país desde hace más de siete años.

Precio del dólar en Colombia hoy, 12 de agosto: así cerró

Al finalizar las negociaciones, el dólar cerró en $3.123,32, cifra que representó un incremento de $2,25 frente a la TRM vigente para este miércoles, establecida en $3.121,07.

Durante la jornada, la divisa presentó diferentes movimientos. El precio máximo negociado llegó hasta los $3.143, mientras que el valor mínimo tocó los $3.105,50.

Según el balance del mercado, durante el día se realizaron 1.764 transacciones, que movilizaron alrededor de US$1.167 millones.

Aunque el cierre estuvo ligeramente por encima de la TRM, la referencia oficial para este miércoles había disminuido $4,40, equivalente a una caída del 0,14 % frente al día anterior.

Dólar se mantiene en niveles que no se veían desde 2019

El comportamiento reciente de la moneda estadounidense sigue llamando la atención debido a la fuerte caída que acumula frente a periodos anteriores. La TRM de $3.121,07 representa uno de los niveles más bajos registrados desde abril de 2019.

La diferencia es todavía más evidente al realizar la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, la tasa oficial ha disminuido aproximadamente $924,80, lo que equivale a una reducción del 22,86 %.

Asimismo, frente al 12 de julio pasado, el dólar registra una disminución cercana a $127,80, correspondiente al 3,93 %.

El desempeño de la divisa sigue siendo relevante para los colombianos, pues sus movimientos pueden tener efectos sobre productos importados, viajes internacionales, compras en dólares y diferentes actividades empresariales.