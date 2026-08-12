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Precio del dólar hoy en Colombia cerró con sorpresa este 12 de agosto: así quedó

Conozca cómo cerró el precio del dólar en Colombia hoy, 12 de agosto de 2026, y los valores máximo y mínimo que registró durante la jornada.

Precio del dólar hoy en Colombia cerró con sorpresa este 12 de agosto: así quedó
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 12 de 2026
02:59 p. m.
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El precio del dólar en Colombia terminó la jornada de este miércoles 12 de agosto de 2026 con un ligero movimiento al alza frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La moneda estadounidense continúa, sin embargo, en niveles bajos que no se observaban en el país desde hace más de siete años.

Precio del dólar en Colombia hoy, 12 de agosto: así cerró

Al finalizar las negociaciones, el dólar cerró en $3.123,32, cifra que representó un incremento de $2,25 frente a la TRM vigente para este miércoles, establecida en $3.121,07.

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Durante la jornada, la divisa presentó diferentes movimientos. El precio máximo negociado llegó hasta los $3.143, mientras que el valor mínimo tocó los $3.105,50.

Según el balance del mercado, durante el día se realizaron 1.764 transacciones, que movilizaron alrededor de US$1.167 millones.

Aunque el cierre estuvo ligeramente por encima de la TRM, la referencia oficial para este miércoles había disminuido $4,40, equivalente a una caída del 0,14 % frente al día anterior.

Dólar se mantiene en niveles que no se veían desde 2019

El comportamiento reciente de la moneda estadounidense sigue llamando la atención debido a la fuerte caída que acumula frente a periodos anteriores. La TRM de $3.121,07 representa uno de los niveles más bajos registrados desde abril de 2019.

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La diferencia es todavía más evidente al realizar la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, la tasa oficial ha disminuido aproximadamente $924,80, lo que equivale a una reducción del 22,86 %.

Asimismo, frente al 12 de julio pasado, el dólar registra una disminución cercana a $127,80, correspondiente al 3,93 %.

El desempeño de la divisa sigue siendo relevante para los colombianos, pues sus movimientos pueden tener efectos sobre productos importados, viajes internacionales, compras en dólares y diferentes actividades empresariales.

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