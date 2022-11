¡Cambió la fecha! Descuento del Soat no sería desde el 1 de diciembre

A pesar de que el descuento del 50% en el Soat para motos, taxis y buses estaba previsto para empezar a regir este 1 de diciembre, el Ministerio de Transporte, en cabeza de Guillermo Reyes, anunció que la ejecución se demorará algunos días.

Puntualmente, aseguró que serían tres los días de espera para que entre a regir el descuento. Señaló que se debe a que aún se están haciendo ajustes presupuestales para poder hacerlo efectivo. Sin embargo, afirmó que desde la cartera se expedirá una circular con la que las autoridades de tránsito no multen a los conductores que no tienen vigente dicha obligación.

El ministro explicó que si un vehículo no cuenta con el Soat, deberá demostrar que no ha podido expedir dicha póliza para que las autoridades no procedan a imponerle sanción alguna.

“La invitación es que cuando estén diligenciando el Soat y aparezca que no puede expedir, le tomen una fotografía para justificar el por qué no tiene la póliza en su poder”, detalló Reyes.