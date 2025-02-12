CANAL RCN
Economía

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

JetSMART y Tigo anunciaron una alianza que ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes nacionales y del 25% en internacionales.

Tiquetes aéreos de bajo costo
Tiquetes aéreos de bajo costo / Foto: Pixabay.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

JetSMART Airlines, reconocida como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Suramérica por Skytrax 2025, y Tigo anunciaron una alianza que promete aliviar el bolsillo de miles de viajeros.

JetSMART se pronuncia sobre la alerta de Airbus A320: ¿Afectación en sus vuelos en Colombia?
RELACIONADO

JetSMART se pronuncia sobre la alerta de Airbus A320: ¿Afectación en sus vuelos en Colombia?

Gracias a este acuerdo, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 35% en rutas nacionales y del 25% en internacionales, una propuesta diseñada para facilitar la planificación de viajes durante la temporada de fin de año y los primeros meses de 2026.

Las tarifas preferenciales estarán disponibles entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, y podrán usarse para volar hasta el 19 de marzo de 2026.

Para aplicar a las promociones, será necesario comprarlas con mínimo 10 días de anticipación en vuelos dentro del país y 16 días para trayectos internacionales.

¿Cómo activar el beneficio exclusivo para clientes Tigo?

Para acceder a los descuentos, los usuarios Tigo deberán ingresar a tigo.com.co/aliados, revisar las opciones disponibles y seleccionar el beneficio de JetSMART.

Aerolínea colombiana lanza tiquetes desde $46.400 y ofertas internacionales desde USD 73
RELACIONADO

Aerolínea colombiana lanza tiquetes desde $46.400 y ofertas internacionales desde USD 73

Tras hacer clic en “Me interesa”, deberán confirmar que son clientes y serán redirigidos al portal de redención.

Allí deberán completar datos básicos como nombre, teléfono Tigo o número de contrato del servicio hogar, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Obtener cupón”. Con el código generado, podrán continuar al sitio web de JetSMART y realizar la compra con la tarifa preferencial.

En temporadas de alta demanda —del 14 al 17 de noviembre, del 15 de diciembre al 15 de enero y del 13 al 18 de febrero— el descuento será del 5%.

JetSMART amplía beneficios y fortalece la conectividad

“En JetSMART continuamos ampliando las oportunidades de viaje para los colombianos. Con Tigo fortalecemos nuestra propuesta de valor y acercamos más alternativas que permiten disfrutar la experiencia de volar con eficiencia y respaldo”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de la aerolínea en Colombia.

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026
RELACIONADO

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026

Tigo, por su parte, destacó que esta alianza busca ofrecer más alternativas de conectividad a sus clientes, no solo digital sino también aérea.

Actualmente, JetSMART opera 19 rutas domésticas y 7 internacionales, respaldadas por una de las flotas más jóvenes de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

Salario mínimo

¿Cuáles son los riesgos de aumentar dos cifras al salario mínimo en 2026 como propone el Gobierno?

Dólar

Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Este martes 2 de diciembre, el día trae una energía de orden, claridad y toma de decisiones conscientes.

Indonesia

Asia enfrenta una crisis humanitaria tras inundaciones que dejan más de 1.300 muertos

Gobiernos y organismos de socorro trabajan contra el tiempo para llevar asistencia a millones de afectados en Indonesia, Sri Lanka y otros países de la región.

Medellín

Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud