Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

JetSMART Airlines, reconocida como la Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Suramérica por Skytrax 2025, y Tigo anunciaron una alianza que promete aliviar el bolsillo de miles de viajeros.

Gracias a este acuerdo, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 35% en rutas nacionales y del 25% en internacionales, una propuesta diseñada para facilitar la planificación de viajes durante la temporada de fin de año y los primeros meses de 2026.

Las tarifas preferenciales estarán disponibles entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, y podrán usarse para volar hasta el 19 de marzo de 2026.

Para aplicar a las promociones, será necesario comprarlas con mínimo 10 días de anticipación en vuelos dentro del país y 16 días para trayectos internacionales.

¿Cómo activar el beneficio exclusivo para clientes Tigo?

Para acceder a los descuentos, los usuarios Tigo deberán ingresar a tigo.com.co/aliados, revisar las opciones disponibles y seleccionar el beneficio de JetSMART.

Tras hacer clic en “Me interesa”, deberán confirmar que son clientes y serán redirigidos al portal de redención.

Allí deberán completar datos básicos como nombre, teléfono Tigo o número de contrato del servicio hogar, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Obtener cupón”. Con el código generado, podrán continuar al sitio web de JetSMART y realizar la compra con la tarifa preferencial.

En temporadas de alta demanda —del 14 al 17 de noviembre, del 15 de diciembre al 15 de enero y del 13 al 18 de febrero— el descuento será del 5%.

JetSMART amplía beneficios y fortalece la conectividad

“En JetSMART continuamos ampliando las oportunidades de viaje para los colombianos. Con Tigo fortalecemos nuestra propuesta de valor y acercamos más alternativas que permiten disfrutar la experiencia de volar con eficiencia y respaldo”, afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de la aerolínea en Colombia.

Tigo, por su parte, destacó que esta alianza busca ofrecer más alternativas de conectividad a sus clientes, no solo digital sino también aérea.

Actualmente, JetSMART opera 19 rutas domésticas y 7 internacionales, respaldadas por una de las flotas más jóvenes de la región.