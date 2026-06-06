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¿Lo pueden despedir por ver el Mundial en horario laboral? Expertos hablaron

Expertos advierten que abandonar funciones, desatender tareas críticas o suspender labores puede derivar en sanciones disciplinarias e incluso en la terminación del contrato.

Colombia aficionados viendo el Mundial
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 06 de 2026
01:23 p. m.
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El furor por el Mundial de la FIFA suele trasladarse hasta los espacios de trabajo de los aficionados, donde muchos terminan siguiendo los partidos en vivo, pues es algo que solo se vive cada cuatro años. Sin embargo, hay advertencias por las posibles consecuencias que podrían enfrentar a nivel laboral.

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Omitir funciones o descuidar responsabilidades laborales para ver los encuentros podrían convertirse en sanciones disciplinarias e incluso en un despido con justa causa, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

¿Puede haber despido con justa causa por ver el Mundial durante el trabajo?

De acuerdo a lo explicado por Eliana Triviños, directora de asuntos laborales y de seguridad social en Riveros Victoria Abogados, en diálogo con el Diario La República, la posibilidad de un despido con justa causa existe cuando la conducta del trabajador genera un incumplimiento relevante de sus obligaciones.

Podría existir una justa causa si el trabajador: abandona su puesto de trabajo para ver el partido, suspende sus labores durante varias horas sin autorización, desatiende funciones criticas o de seguridad, desatiende una instrucción expresa de continuar prestando sus servicios, causa perjuicios considerables a la empresa con su conducta

¿Los días cívicos permiten dejar de trabajar para ver los partidos?

En la conversación con Triviños, se evaluó la posibilidad de tener excepciones con relación a posibles días cívicos decretados por las autoridades, especialmente cuando juegue la selección nacional en instancias definitivas.

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Ante esto, la experta dejó claro que estas medidas no equivalen a un día festivo ni representan automáticamente una jornada de descanso obligatorio para todos los trabajadores, teniendo en cuenta que generalmente esta medidas cobijan únicamente al sector público.

Un día cívico, no exime al trabajador de la obligación de prestación del servicio, por lo que, no elimina la posibilidad de una sanción o incluso de un despido con justa causa.

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