Hacen fuerte llamado a deudores en Bogotá: estas son las consecuencias que afrontarían

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha lanzado una contundente advertencia a más de un millón de contribuyentes morosos por su incumplimiento en el pago de impuestos, algo que podría derivar en el embargo de sus cuentas bancarias y otros bienes.

Esta medida, que busca recuperar una cartera que supera el billón de pesos, se enmarca en una estrategia de cobro coactivo para sanear las finanzas de la capital y garantizar la inversión en programas sociales y obras de infraestructura.

Según cifras de la entidad, un total de 1.062.398 contribuyentes presentan mora en el pago del impuesto predial y de vehículos correspondiente al año 2025. El monto total de la deuda asciende a más de $1.2 billones.

De este valor, la mayor parte corresponde a la deuda del impuesto de vehículos, con más de 800.000 deudores que no han normalizado su situación en el presente año. Por su parte, el impuesto predial tiene una cartera morosa que supera los $500.000 millones, adeudada por 191.852 ciudadanos.

Consecuencias que tendrían deudores en Bogotá

En esta primera semana de septiembre, la entidad invitó a estos deudores a realizar el pago en línea o descargar el recibo para cancelar en ventanilla en las entidades autorizadas para el recaudo.

El llamado a estos deudores se hará por medio de la vía online, ya sea por SMS, WhatsApp, correo electrónico, cartas físicas y llamadas telefónicas.

Las localidades con el mayor número de deudores, especialmente en lo que respecta al impuesto predial, son Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy, y la mora se concentra principalmente en los estratos 2, 3 y 4.

Este fenómeno refleja una situación económica compleja para un sector significativo de la población bogotana, que ha encontrado dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

¿Cómo realizar el pago de estas deudas?

Para los contribuyentes que no puedan cancelar la totalidad de su deuda, la Secretaría de Hacienda ha reiterado la disponibilidad de facilidades de pago. Una de las opciones más destacadas es la reducción de la cuota inicial para suscribir acuerdos, que pasó del 30% al 10% del saldo total de la obligación.

Esta alternativa aplica para deudas superiores a 100 UVT (Unidad de Valor Básico), es decir, más de $1.155.200, una medida que busca aliviar la carga económica y fomentar el cumplimiento voluntario.